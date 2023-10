Từ 1 vụ tạt sơn ở Tân Bình, công an bắt nhóm cho vay lãi nặng

(PLO)- Nhóm cho vay lãi nặng thuê người tạt sơn vào ngôi nhà trên địa bàn quận Tân Bình đã được công an xác định cho vay lấy lãi đến 324%/ năm.

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình khởi tố Phùng Ngọc Thu (27 tuổi, quê Bắc Giang); Nguyễn Ngọc Quý (47 tuổi, quê Đà Nẵng); Đoàn Thị Phương và Nguyễn Viết Lộc (cùng 41 tuổi, quê TP. Hà Nội); Thạch Dũng (27 tuổi, sống lang thang) và Thạch Thị Minh Tâm (25 tuổi, sống lang thang) để điều tra về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản.

Trước đó, rạng sáng 1-10, người lạ mặt đã tạt sơn, mắm tôm… vào ngôi nhà tại địa chỉ 229 Bàu Cát (phường 12, quận Tân Bình).

Công an bắt nhóm Thu, Phương (hàng trên, từ trái qua), Lộc và Quý để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CA

Bà ĐTQ khai với công an rằng, con trai là DMD (29 tuổi; đang đi cai nghiện ma túy) trước đó vay mượn nhiều người và mất khả năng chi trả.

Đội CSHS, Công an quận Tân Bình xác định vụ việc có dấu hiệu cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản nên mở rộng điều tra.

Trinh sát hình sự nhanh chóng xác định, mời về trụ sở làm việc đối với Thạch Dũng và Thạch Thị Minh Tâm. Cả hai khai được một người người đàn ông tên Thu, thuê tạt sơn vào nhà 229 Bàu Cát với tiền công là 1 triệu đồng/lần.

Công an cũng xác định Dũng và Tâm là hai người tạt sơn, chất bẩn vào căn nhà. Ảnh: CA

Dũng và Tâm không biết nơi cư ngụ chính xác của Thu. Toàn bộ giao dịch được thực hiện trực tiếp tại một địa chỉ hẹn sẵn nằm trên Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân.

Công an xác minh phát hiện nhóm từ năm đến bảy người nghi vấn, biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng tại Chung cư An Gia The Star (đường Tân Tạo, quận Bình Tân) nên theo dõi thấy trong số này có Thu.

Ngày 2-10, khi Thu cùng đồng bọn quay trở về chung cư An Gia, trinh sát hình sự đã ập đến khống chế đưa về trụ sở. Quý, Phương, Lộc cũng bị đưa đi cùng.

Căn nhà trên đường Bàu Cát bị tạt sơn, chất bẩn. Ảnh: CA

Thu và Phương được xác định có vai trò chủ chốt, cùng nhau góp tiền để thực hiện việc cho vay lãi nặng tại khu vực: quận Bình Tân, quận Tân Phú, quận Tân Bình và quận 12… với hình thức cho vay tiền góp trả theo ngày với mức lãi suất 324%/năm và 27%/tháng.

Nhóm này cùng nhau thực hiện việc cho vay nặng lãi từ năm 2021 đến nay với số tiền gốc cho vay lên đến 1 tỷ đồng.

Khi người vay có nhu cầu, tuỳ theo điều kiện sẽ được giải ngân từ 10 đến 150 triệu đồng. Tiền phí làm hồ sơ được nhóm này ấn định vào mức 5 đến 10% trên tổng số tiền vay và phải góp trước ngày đầu và ngày cuối.

Vừa qua, UBND TP.HCM yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và Công an TP tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán, các ví điện tử, không để các đối tượng móc nối hoạt động “tín dụng đen”, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định. Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Ban giám đốc Công an TP.HCM về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, Công an quận Tân Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm “tín dụng đen” có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản do Phùng Ngọc Thu và Đoàn Thị Phương cầm đầu.

Sau khi được giải ngân tiền, người vay sẽ phải đóng tiếp tiền góp trong 21 ngày với mức lãi suất như trên. Nhiệm vụ tìm khách, xác minh khách hàng được giao cho Lộc và Quý đảm nhiệm.

Thu khai thuê Thạch Dũng và Minh Tâm tạt chất bẩn vào nhà 229 Bàu Cát nhằm gây áp lực buộc chủ nhà phải trả nợ cho con.

Khám xét nơi ở của nhóm này, công an thu giữ nhiều sổ ghi nợ, sổ hộ khẩu của khách vay cùng các tang vật liên quan.

Công an quận Tân Bình đã xác minh với 60 khách vay tiền và mời làm việc được tám người vay của Thu và Phương.

Qua đó xác định, Phương đã bỏ 450 triệu đồng cho bốn người vay, thu lợi bất chính được hơn 152 triệu đồng; Thu cho năm cá nhân vay với số tiền 1 tỷ 435 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 386 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Cứu sống một thanh niên nhảy cầu Kênh Tẻ tự tử (PLO)- Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng PC07, Công an TP.HCM vừa cứu một nam thanh niên nhảy cầu Kênh Tẻ tự tử.

Nguyễn Tân