Tú Anh Foods kỷ niệm 24 năm thành lập

(PLO)- Năm 2023, TKV được đánh giá là một năm thành công trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 170 ngàn tỷ đồng, đạt 100,3 % kế hoạch, tương đương so với thực hiện năm 2022; nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29 ngàn tỷ đồng, tăng 8,5 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch, bằng 141% so với kế hoạch và bằng 127,5% thực hiện 2022.