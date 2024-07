Từ lời khai hung thủ mặc áo Grab, công an theo dấu, bắt được kẻ cướp giật 11/07/2024 16:15

(PLO)- Nạn nhân không nhớ rõ đặc điểm của kẻ cướp giật nhưng cung cấp chi tiết quan trọng là hung thủ mặc áo Grab, từ lời khai này công an huyện Bến Lức theo dấu từ Long An sang TP.HCM bắt giữ nghi can.