Đôi nam nữ trong 30 phút, cướp giật 2 iPhone ở quận 1 và TP Thủ Đức 10/07/2024 19:04

(PLO)- Công an quận 1, TP.HCM khám phá nhanh, bắt giữ đôi nam nữ liên tục cướp giật 2 iPhone ở quận 1 và TP Thủ Đức.

Ngày 10-7, Công an quận 1, TP.HCM lập hồ sơ, điều tra với Huỳnh Hồng Điền (SN 2000; ngụ quận 8) và HTTD (SN 2009, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 0 giờ 38 ngày 1-7, khi dừng xe cầm điện thoại iPhone 11 ProMax để nghe điện thoại tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé thì chị HBC bất ngờ bị đôi nam nữ thanh niên từ phía sau chạy lên áp sát cướp giật.

Điền khai nhận thực hiện hai vụ cướp giật trong thời gian khoảng 30 phút ở quận 1 và TP Thủ Đức. Ảnh: BT

Nhận tin báo, Công an quận 1 nhanh chóng truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Điền và D là thủ phạm nên mời làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Điền khai do khó khăn, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Điền điều khiển xe chở D qua nhiều tuyến đường tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật. Khi phát hiện “con mồi” Điền sẽ trực tiếp ra tay.

Ngoài chiếc điện thoại iPhone 11 ProMax của chị C, khoảng 30 phút trước đó, hai người này đã cướp giật thành công một điện thoại iPhone 11 của một người phụ nữ ở khu vực Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Công an lập hồ sơ xử lý Kha về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ảnh: BT

Với tài sản cướp được, cả hai đem bán tại cửa hàng điện thoại di động của Dương Đình Kha ở trên đường Hưng Phú, phường 10, quận 8 với giá 3,3 triệu đồng.

Công an đã trao trả chiếc điện thoại bị cướp giật cho nạn nhân là chị C. Ảnh: BT

Kha khai biết rõ hai ĐTDĐ là tài sản do cướp giật nhưng vẫn tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Kha bị Công an quận 1 xử lý về hành vi này.

Công an quận 1 cũng đã trao trả tài sản là chiếc điện thoại cho chị C.