Từ ngày 3-7 nhận hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá biển số xe ô tô

(PLO)- Bộ Công an sẽ nhận hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá từ 8 giờ ngày 3-7 đến 16 giờ ngày 5-7-2023 cho đợt đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên.

Website chính thức của Bộ Công an vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản nhằm phục vụ công tác đấu giá biển số xe ô tô.

Theo Bộ Công an, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản về thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an: bocongan.gov.vn; Cổng Thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá: dgts.moj.gov.vn; Cổng Thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông: www.csgt.vn, từ ngày 30-6 đến hết ngày 5-7-2023.

Theo đó, bên có tài sản đấu giá là Bộ Công an, tài sản đấu giá là biển số xe ô tô. Giá khởi điểm cho mỗi biển số là 40 triệu đồng.

Đối với mỗi biển số xe đấu giá thành công, đơn vị tổ chức đấu giá được hưởng 8% giá khởi điểm, chưa gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí đấu giá. Ngoài ra, đơn vị tổ chức đấu giá còn được thanh toán 10.000 đồng/biển số xe đưa ra đấu giá.

“Các đơn vị phải đáp ứng 3 tiêu chí: được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của đơn vị đấu giá phải đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn theo cấp độ 3; trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá phải đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và đủ điều kiện kết nối với hệ thống đăng ký, quản lý xe và hệ thống quản lý đấu giá biển số xe ô tô của C08” - quy định để được tổ chức đấu giá.

Bộ Công an cũng đề ra 5 tiêu chí chính, tương ứng với 100 điểm để lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá.

Cụ thể, phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đấu giá đối với biển số xe ô tô; phương án đấu giá phải khả thi, hiệu quả; phải có năng lực, kinh nghiệm và uy tín; đáp ứng yêu cầu chức năng của trang thông tin điện tử đấu giá biển số ô tô trực tuyến; đáp ứng yêu cầu tính năng kỹ thuật trang thông tin đấu giá trực tuyến.

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá là 8 giờ ngày 3-7 đến 16 giờ ngày 5-7-2023 (giờ hành chính), địa điểm: Cục CSGT, 112 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

“Bộ Công an sẽ ban hành thông báo kết quả cho tổ chức đấu giá được lựa chọn. Những đơn vị không được thông báo kết quả được hiểu là không được lựa chọn. Bộ Công an không hoàn trả hồ sơ với những đơn vị không được lựa chọn” - thông báo của Bộ Công an nêu rõ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Thủ Đức 'nuốt' nửa bánh xe (PLO)- Cơn mưa lớn ở TP.HCM khiến nhiều tuyến đường ngập sâu dù trước đó hiếm khi xảy ra việc ngập nước.

THY NHUNG