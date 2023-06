Từ ngày mai, chủ xe ô tô đi đăng kiểm cần biết quy định mới này

(PLO)- Từ ngày 1-7-2023 đến ngày 31-12-2023 thì mức lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng giảm 50%.

Ngày 29-6, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, Bộ Tài chính giảm 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm ô tô từ ngày 1-7-2023.

Cụ thể, kể từ ngày 1-7-2023 đến hết ngày 31-12-2023 thì lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng sẽ bằng 50% mức thu lệ phí tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 36/2022 (sửa đổi Thông tư 199/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn).

Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 36/2022 sửa đổi mức thu lệ phí như sau:

Như vậy, từ ngày 1-7-2023 đến ngày 31-12-2023 thì mức lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng giảm 50%, tức là từ 40.000 đồng xuống còn 20.000 đồng.

THY NHUNG