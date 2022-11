Từ thông tin trên Facebook, phát hiện cả 'kho' công cụ hỗ trợ, hung khí ở Bình Dương

(PLO)- Hàng trăm đao, kiếm được cơ quan công an phát hiện trong một ngôi nhà ở Bình Dương.

Ngày 5-11, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, quê ở Tây Ninh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Theo cơ quan công an, sau quá trình theo dõi ngày 4-11, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thuận An phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình (TP HCM) bắt giữ Vũ khi người này đang đi giao một bưu phẩm bên trong có hai còng số 8.

Ngay sau đó, công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Vũ tại phường Lái Thiêu (TP Thuận An, Bình Dương). Tại đây, công an phát hiện Vũ tàng trữ 232 cây đao, kiếm các loại, nhiều roi điện và đèn pin.

Vũ khai nhận, các công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trên được Vũ đặt mua trên mạng xã hội Facebook.

Sau đó, Vũ tạo tài khoản Facebook rồi rao bán các vũ khí nói trên để kiếm lời.

LÊ ÁNH