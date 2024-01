(PLO)- Từ vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, Công an TP.HCM đã lập chuyên án truy xét, bắt và khởi tố 500 bị can, nhiều nhất trong chuyên án ma túy ở Việt Nam.

Chiều 19-1, hội nghị công tác phòng chống ma tuý qua đường hàng không đã được tổ chức tại Cục Hải quan Hà Nội.

Tại đây, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM đã thông tin liên quan đến vụ phát hiện 4 tiếp viên hàng không xách ma túy.

Theo đó, vụ án được phát hiện ngày 16-3-2023, khi cán bộ hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thấy có nhiều tuýp kem đánh răng lạ trong hành lý của 4 tiếp viên Vietnam Airlines trên chuyến bay VN10 từ Pháp về.

Theo Thiếu tướng Mai Hoàng, sự việc được phát hiện khi chưa cần dùng thiết bị soi chiếu. Tuy nhiên, bằng kỹ năng nhạy bén và trách nhiệm, cán bộ hải quan đã kiểm tra.

Thời điểm lực lượng chức năng phát hiện 4 tiếp viên hàng không xách ma túy. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocain, ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất) trong valy. 4 tiếp viên khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng và không biết bên trong có ma túy.

Cũng theo Thiếu tướng Hoàng, thời điểm đó cơ quan chức năng đã đặt câu hỏi những người này có biết bên trong là ma túy không, ý thức chủ quan như thế nào? Sau khi phân tích công việc hàng ngày, cảnh sát xác định 4 tiếp viên thường tận dụng việc vali thừa cân để vận chuyển thuê hàng hóa về Việt Nam. Trong chuyến hàng hôm bị phát hiện, người được trả công nhiều nhất là 2,6 triệu đồng.

"Đặt tính nhân văn lên hàng đầu và với phương châm không làm oan người vô tội, chúng tôi quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên, dù nhiều áp lực"- Thiếu tướng Mai Hoàng chia sẻ.

Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết thêm, từ vụ 4 tiếp viên xách ma túy, công an đã lập chuyên án truy xét và trong ngày đầu tiên đã bắt 36 nghi phạm và lần ra những người cầm đầu tại huyện Yên Thành, Nghệ An.

Nhóm người trên được xác định chuyển trót lọt 6 vụ từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển tới TP.HCM và các tỉnh tiêu thụ. Chuyến hàng thứ 7, cũng là chuyến đầu tiên đưa qua Tân Sơn Nhất, chúng thuê bốn tiếp viên trên "xách tay" về.

Sau 10 tháng, Công an TP.HCM đã triệt phá 150 đường dây ma túy liên quan nhiều tỉnh thành có liên quan nhóm này. Có tới 381 người bị khởi tố, tang vật thu 130 kg ma túy, 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm đã giao dịch với số tiền là 22.000 tỉ đồng.

"Đây là đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử ở nước ta nên thử hình dung nếu không triệt phá được thì hệ lụy sẽ thế nào. Chúng tôi dự kiến có 500 bị can trong chuyên án" - Thiếu tướng Mai Hoàng nói.

Cũng theo Phó giám đốc Công an TP.HCM, để đạt được kết quả trên là có sự phối hợp giữa hải quan và công an, 4 tiếp viên hỗ trợ cảnh sát rất nhiều vì trong sáng và có nghiệp vụ.

PHI HÙNG