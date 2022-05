Tung album vật lý và MV mới, phải chăng Thiều Bảo Trâm đang 'liều'?

Thừa thắng xông lên sau chuỗi tốp 1 Trending Music và Trending YouTube Việt Nam cùng thành tích No.1 các nền tảng nhạc số với ca khúc Sau lưng anh có ai kìa, Thiều Bảo Trâm đã chia sẻ thông tin về phiên bản vật lý của mini album đầu tay “after You”.

Theo đó, mini album "after You" gồm 5 ca khúc: after You với phần đệm piano của An Coong - nữ nghệ sĩ trẻ với những bản piano cover đình đám mạng xã hội; Sau lưng anh có ai kìa - bản hit vừa được Thiều Bảo Trâm ra mắt ngày 11-4.

Chúng ta làm bạn được không? - một sáng tác của nhạc sĩ V142; Trước tiên hãy nói chia tay em đi - ca khúc kết hợp cùng ca/nhạc sĩ Andiez và cũng là sáng tác chung của 2 "hit maker" Andiez - Phúc Bồ; cuối cùng là Một tuần sau chia tay do nhạc sĩ Phạm Hải Âu sáng tác.

Nữ ca sĩ giành hơn 1 năm ấp ủ và thực hiện trọn vẹn mini album "after You".

Nói về mini album đầu tay trong sự nghiệp, Thiều Bảo Trâm cho biết: "Khi thu âm những bài hát, hay quay MV cho những ca khúc trong đĩa, Trâm như được trải nghiệm cả một cuộc đời của một cô gái từng hạnh phúc, từng vụn vỡ và sau tất cả cô mỉm cười trở lại với thế giới đẹp đẽ này.

Mini album này như những dòng nhật ký của một cô gái từng bước qua thổn thức, nước mắt, nhưng rồi sau cùng cô vẫn giữ lại trong tim mình hy vọng vào tình yêu. Vì cô hiểu rằng mình chưa bao giờ ngừng đặt niềm tin hết mình vào tình yêu.

Đó là điều Trâm muốn gửi đến những người dõi theo âm nhạc của mình. Món quà tuyệt vời nhất chúng ta có được ở cuộc sống này đó là tình yêu. Đừng sợ hãi về tương lai, hãy cứ yêu, cứ chân thành, đắm mình trong dại khờ và tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời đó bằng cả trái tim".

Không chỉ phát hành mini album trên các nền tảng digital, Thiều Bảo Trâm còn lần đầu tiên ra mắt album vật lý với 3 phiên bản cho "after You". Thông tin về phiên bản đĩa vật lý của Thiều Bảo Trâm cũng khiến người hâm mộ phấn khích bởi sự đầu tư không thua kém một sản phẩm quốc tế nào với hàng loạt “phụ kiện" chất lượng và cầu kỳ đi kèm album.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, khen ngợi từ fan hâm mộ thì cũng đã có không ít khán giả cho rằng nữ ca sĩ đang “liều” bởi số lượng fan cứng rất ít.

Thậm chí, không ít khán giả sau khi xem những hình ảnh được chia sẻ về mini album "after You" nhận định hình ảnh nữ ca sĩ vẫn đang bị một màu và chưa có sự đột phá.

Đáng chú ý, Thiều Bảo Trâm còn hé lộ sẽ phát hành một MV vào ngày 7-6 - ngày mini album “after You” ra mắt.