Tước danh hiệu CAND nữ công an Hải Phòng liên quan tiệc ma tuý 08/04/2024 20:08

(PLO)-Bùi Thị Ngọc Bích - nữ cán bộ công an công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Hải Phòng đã bị tước danh hiệu CAND do liên quan đến bữa tiệc ma tuý.

Tối 8-4, thông tin chính thức từ công an TP Hải Phòng, đơn vị này đã kỷ luật Bùi Thị Ngọc Bích, nữ cán bộ công an đang công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 4-4, tại một căn nhà trong khu đô thị nói trên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã triệt xóa ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy 12 người gồm 7 nam và 5 nữ.

Hiện trường "bữa tiệc" ma tuý có sự tham gia của nữ cán bộ công an Hải Phòng. Ảnh: CAHP

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 9 người dương tính với ma túy, thu giữ 0,13 gam ketamin và một số tang vật có liên quan.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy sau đó đã tạm giữ hình sự ba người gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền (38 tuổi, ngụ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng); Bùi Thị Ngọc Bích (36 tuổi, ngụ phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) và Vũ Hoàng Cường (42 tuổi, ngụ phường Hải Thành, quận Dương Kinh) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong số này, Bùi Thị Ngọc Bích hiện là nữ cán bộ công an thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an Hải Phòng.

Ngoài ra, cũng trong nhóm này, còn có V.A là nữ cán bộ công an thuộc Đội Hình sự, kinh tế, ma túy, Công an quận Dương Kinh TP Hải Phòng, dương tính với ma túy. Tuy nhiên, trong thông tin chính thức từ công an TP Hải Phòng đưa ra, chưa có hình thức kỷ luật cụ thể đối với người này.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh làm rõ và xử lý hành vi vi phạm của nhóm này theo quy định của pháp luật.