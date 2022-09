Tướng Tô Ân Xô: Chấn chỉnh, xử lý việc thu hồi sổ hộ khẩu không đúng quy định

Chiều 6-9, tại cuộc họp báo Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin thêm với báo chí về vụ án liên quan đến FLC mà cơ quan công an đang điều tra.

Trả lời báo chí về việc làm giá, thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến công ty FLC, người phát ngôn Bộ Công an khẳng định đối với việc điều tra vụ án thì quan trọng nhất là chứng cứ.

“Đối với cơ quan điều tra, án tại hồ sơ trọng chứng hơn trọng cung. Quá trình tố tụng thực hiện theo nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người ngay, những ai vi phạm pháp luật đều bị xử lý bằng pháp luật” - ông Xô nói.

Theo ông, khi cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật thì “không thể suy diễn là sẽ có cá nhân hay tổ chức nào đó cũng phải bị truy cứu, xử lý pháp luật”.

“Các bạn phóng viên nào có chứng cứ về các cá nhân, tổ chức liên quan giúp sức cho nhóm FLC vừa bị khởi tố về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, nâng khống vốn điều lệ thì các bạn cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra” - ông đề nghị và nhấn mạnh “không nên suy diễn ai sẽ bị xử lý tiếp theo”.

Tại cuộc họp báo, đại diện Bộ Công an cũng thông tin thêm về việc thu hồi hộ khẩu ở Hà Nội. Ông cho hay, theo khoản 3 điều 38, từ 1-7-2021, khi luật cư trú có hiệu lực, Bộ Công an không cấp sổ hộ khẩu mới và cấp lại sổ hộ khẩu.

Tuy nhiên, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật này.

Những sổ hộ khẩu đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về nơi cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31-12.

Tại phiên họp thứ 14 của UBTVQH, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn của ĐBQH về trách nhiệm của Bộ Công an. Bộ trưởng khẳng định Bộ Công an không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu hàng loạt, chỉ thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu đã cấp.

Tuy nhiên, sau khi có phản ánh, Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về việc thu hồi sổ hộ khẩu, bảo đảm công an các cấp có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định của Luật Cư trú, chấn chỉnh, xử lý những trường hợp thu hồi không đúng quy định, gây phiền hà cho người dân.

Ngày 22-8-2022, Cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội đã có công văn gửi văn phòng Bộ Công an, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP, VP UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp, cùng thực hiện một số nội dung để triển khai thi hành Luật cư trú. Trong đó hướng dẫn cụ thể về phương thức sử dụng thông tin công dân, thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các TTHC, giao dịch dân sự, trong đó có các giao dịch đất đai.

Người dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và giấy tờ hợp pháp chứng minh thông tin cá nhân nơi thường trú hoặc sử dụng giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú, sử dụng thông báo số định danh cá nhân, thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như vậy, Bộ Công an đang có những điều chỉnh và có hướng dẫn rất cụ thể đối với công an các địa phương trong việc thực hiện Luật Cư trú. Thời gian tới, khi công dân đến làm các TTHC sẽ thực hiện theo hướng dẫn mới đây của Bộ Công an.