Tường trình triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Tây Ninh 07/10/2024 18:42

Video: Triệt phá chuyên án ma tuý lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tại khu vực biên giới thuộc địa bàn ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Ban Chuyên án do Phòng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh và Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài vừa chủ trì, phối hợp cùng Phòng phòng chống ma túy Công an Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam (Cục PCMT&TP) tổ chức phá án, triệt phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước tới nay, bắt giữ 2 người cùng 30kg ma túy đá.