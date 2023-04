Tuyên án các bị cáo trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ

(PLO)- Các bị cáo nhận mức án từ thấp nhất là sáu tháng đến cao nhất là sáu năm chín tháng tù, tổng mức án mà các bị cáo phải nhận là hơn 150 năm tù.

Ngày 17-4, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên án đối với 43 bị cáo về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo nhận mức án từ thấp nhất là sáu tháng đến cao nhất là sáu năm chín tháng tù, tổng mức án mà các bị cáo phải nhận là hơn 150 năm tù.

Đường dây đánh bạc này được Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Định triệt phá hồi năm 2021.

Theo cáo trạng, tuy không được Nhà nước cho phép, nhưng để đạt được mục đích ăn thua tiền với nhau thông qua hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, từ tháng 8-2020 đến ngày 5-7-2021, Võ Văn Cương cùng đồng phạm đã nhận tài khoản siêu tổng đại lý Super Master, rồi chia thành nhiều tài khoản đại lý như Master, Agent giao cho những người khác để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Mỗi trận cá độ bóng đá có số tiền trên 20.000.000 đồng.

Trong đường dây đánh bạc này, có nhiều bị cáo bị cáo buộc số tiền giao dịch từ hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng, như bị cáo Hoàng Công Bình hơn 595 tỉ đồng, bị cáo Võ Văn Cương hơn 121 tỉ đồng, bị cáo Thái Thanh Giảng hơn 67 tỉ đồng, bị cáo Thái Văn Lâm hơn 50 tỉ đồng, Lê Anh Quốc Việt hơn 36 tỉ đồng…

Tuy nhiên, đối với Hoàng Công Bình bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc, trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã tách vụ án, bị can ra để đưa đi giám định tâm thần. Hiện nay, Bình đang áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự công cộng, đồng thời làm mất trật tự xã hội tại địa phương nên phải xử lý bằng pháp luật hình sự để giáo dục và phòng ngừa tội phạm.

HUY TRƯỜNG