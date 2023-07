Tuyên án vụ nữ kế toán ngân hàng ở An Giang tham ô

(PLO)- Phó phòng kế toán ngân hàng ở An Giang bị phạt 20 năm tù vì đã lập chứng từ khống lấy hơn 7 tỉ đồng của ngân hàng trả nợ vay lãi nặng.

Chiều 5-7, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ cho vay lãi nặng với mức lãi lên đến 548%/năm.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Mỹ Thanh (34 tuổi) 18 tháng tù, Võ Hoàng Linh 12 tháng tù; phạt tiền bị cáo Nguyễn Thị Diễm Chinh và Cao Quốc Kiệt mỗi bị cáo 150 triệu đồng cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, tịch thu hơn 18 tỉ đồng các bị cáo cho vay lãi nặng và số tiền thu lợi bất chính.

Tòa cũng tuyên phạt Huỳnh Tiểu My 20 năm tù và Vũ Thái An (cùng là nguyên phó phòng kế toán và ngân quỹ một ngân hàng ở huyện Châu Phú) 16 năm tù về tội tham ô tài sản.

Còn bị cáo Hoàng Mai Thùy Trang (nhân viên giao dịch ngân hàng) bị phạt 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời các bị cáo My, An và Trang bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1-3 năm sau khi chấp hành xong án.

Theo cáo trạng, từ ngày 29-11 đến 2-12-2021, Thanh, Chinh, Kiệt, Linh đều cho My vay tiền với lãi suất lần lượt là 584%/năm (cao hơn lãi suất quy định 29,2 lần), 108%/năm, 128%/năm - 146%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Tại toà, My khai nguyên nhân chấp nhận việc vay nặng lãi là do bị cáo kinh doanh online thua lỗ. Dù gia đình bị cáo đã nhiều lần trả nợ giúp nhưng vẫn không hết nợ.

Ngày 1-12-2021, Thanh yêu cầu My trả tiền vốn và sẽ cho vay lại. Do lúc này My cũng đang thiếu nợ An nên bàn bạc với An lấy tiền trong kho quỹ của ngân hàng để trả cho Thanh, khi Thanh cho My vay lại sẽ trả lại vào quỹ và trả cho An. Đồng ý An đã lấy tiền trong kho quỹ đưa My.

Sau khi nhận tiền, Thanh không cho My vay lại như đã hứa mà liên tục nhiều lần kêu My phải trả thêm hàng tỉ đồng tiền gốc. Do đó, My tiếp tục nhờ An giúp lấy tiền của ngân hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng của Trang, My và An đã lập các chứng từ khống để rút hơn 7 tỉ đồng của ngân hàng và không có khả năng hoàn trả nên chiều tối cùng ngày My báo cáo sự việc với Ban Giám đốc Chi nhánh ngân hàng, trong đó An đã giúp sức cho My rút 4,5 tỉ đồng.

Sau khi sự việc bị phát hiện My và An đã tác động gia đình nộp khắc phục gần hết tiền cho ngân hàng.

