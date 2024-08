Tuyên án vụ sát hại người đi đòi nợ trong khách sạn ở TP Phan Thiết 01/08/2024 10:19

Ngày 31-7, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy (23 tuổi) ngụ phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 13 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Huy tại phiên tòa. Ảnh: ĐP

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 26-1-2024, Nguyễn Huy cùng bạn gái đến khách sạn trên đường Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết nghỉ tại phòng số 01 của khách sạn.

Đến 23 giờ cùng ngày, chị O là chị họ của Huy được anh Hoàng Công Đức (34 tuổi) chở đến khách sạn tìm Huy để đòi nợ với số tiền 16 triệu đồng.

Khi đến khách sạn, chị O đi lên lầu 1 gọi và Huy đang gọt trái cây nên cầm dao bước ra, hứa qua tết sẽ trả nợ. Đức do đã quen biết với Huy từ trước nên lớn tiếng chửi Huy và được chị O can ngăn yêu cầu xuống tầng trệt.

Đức xuống tầng trệt chạy vào khu vực pha café lấy 2 ly thủy tinh chạy lên lầu và dùng ly thủy tinh đánh vào đầu của Huy. Mặc dù chị O đã can ngăn nhưng Đức tiếp tục dùng ly thủy tinh còn lại tấn công. Lập tức Huy dùng dao đang cầm trên tay tấn công lại khiến Đức bị hai vết thương ở vùng ngực trái và cổ.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: ĐP

Thấy Đức bị thương, Huy dùng tay bịt vết thương và nhờ người gọi taxi đưa nạn nhân chở đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa An Phước, TP Phan Thiết. Sau đó, Huy cùng người nhà của Đức chuyển Đức đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, nhưng do vết thương quá nặng, Đức đã tử vong vào rạng sáng ngày 27-1. Cùng ngày, Huy đón xe khách về TP Phan Thiết đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đồng thời đưa cơ quan điều tra thu giữ con dao gây án.

Theo tòa, hành vi sử dụng hung khí nguy hiểm đâm vào khu vực trọng yếu trên cơ thể người khác của Nguyễn Huy thể hiện tính chất manh động, côn đồ đã trực tiếp xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Tuy nhiên, sau khi phạm tội bị cáo đã đến cơ quan công an đầu thú, quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo; đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại cho đại diện gia đình bị hại nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và bị cáo cũng không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Từ đó, HĐXX tuyên án như đã nêu trên.