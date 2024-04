U-23 Việt Nam mất ngôi đầu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì? 21/04/2024 11:45

Khuất Văn Khang và Minh Khoa ghi bàn thắng cho U-23 Việt Nam qua mặt đối thủ quen thuộc Malaysia để sớm lấy một suất đi tiếp vào tứ kết sau hai trận thắng. Tuy nhiên, trận đấu còn lại, U-23 Uzbekistan dội cơn mưa gôn 5 bàn vào lưới Kuwait đã giúp họ soán ngôi nhất bảng của U-23 Việt Nam.

Đáng chú ý trong cuộc chạm trán Malaysia, đội từng thua U-23 Việt Nam 1-4 hồi năm ngoái ở giải Đông Nam Á cũng dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, những sự thay đổi chiến thuật trong hiệp hai đã giúp Quan Văn Chuẩn và đồng đội nắm chắc chiến thắng. Dẫn trước nhờ cú sút phạt rất đẹp của Khuất Văn Khang ở phút 39, ông Hoàng Anh Tuấn quyết định cho đội mình chơi phản công trong hiệp hai.

Bàn thắng thứ hai của U-23 Việt nam đến từ một pha di chuyển nhanh trong vòng cấm, kết thúc bằng việc Bùi Vi Hào bị phạm lỗi và Võ Hoàng Minh Khoa ghi bàn từ chấm 11 mét.

HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các cộng sự sớm đưa U-23 Việt Nam vào tứ kết giải U-23 châu Á. Ảnh: AN.

“Tôi hài lòng với trận đấu, các cầu thủ đã thi đấu tốt” – ông Tuấn chia sẻ - “Học trò của tôi đã tuân thủ chiến thuật và rất kỷ luật, đây là kết quả rất thuận lợi cho U-23 Việt Nam. Tuy nhiên, đây là một trận đấu không dễ dàng gì. Malaysia không phải là đội yếu. Chúng tôi đã gặp khó khăn trong phần cuối của trận đấu. Hiệp hai, chúng tôi chơi phản công và gặt hái thành công”.

Thất bại thứ hai cũng đồng nghĩa với việc U-23 Malaysia bị loại ở vòng bảng lần thứ hai liên tiếp, sau khi họ tiến vào tứ kết trong mùa giải ra mắt năm 2018. Ở trận này, Malaysia cũng để thủng lưới một quả phạt đền và bị trừng phạt vì những sai lầm của mình. HLV Juan Torres Garrido cho rằng các học trò ông thiếu kinh nghiệm.

HLV Garrido nói: “Chúng tôi không ghi bàn từ những cơ hội mình có và một bàn thua đã thay đổi mọi thứ. Chúng tôi không thể hài lòng với kết quả này, không phải là điều tôi thích. Nhưng sai lầm có thể xảy ra trong mọi trận đấu. Dù sao, U-23 Malaysia vẫn là những cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Bất cứ điều gì tôi nói bây giờ đều giống như một lời bào chữa”.

Bùi Vĩ Hào sau cú đúp vào lưới Kuwait đã giúp đội nhà có thêm một quả phạt đền ở trận gặp Malaysia. Ảnh: AN.

Trận cuối vòng bảng ngày 23-4, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ gặp Uzbekistan để quyết định đội dẫn đầu, trong khi Malaysia và Kuwait gặp nhau chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Hiện tại, U-23 Uzbekistan tạm chiếm ngôi nhất bảng D sau hai trận nhờ hơn U-23 Việt Nam hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +3) và chỉ cần hòa để giữ vị trí số một. Nguyên do Uzbekistan rất muốn tránh đụng độ nhà đương kim vô địch Saudi Arabia tại tứ kết, khi họ đang nhất bảng C.

Cần biết U-23 Saudi Arabia rất dễ dàng đại thắng Thái Lan 5-0 nên không ai muốn sớm chạm trán họ. U-23 Việt Nam cũng thế, và HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Trận đấu cuối vòng bảng gặp U-23 Uzbekistan là rất quan trọng với U-23 Việt Nam. Chúng tôi phải tập trung cao độ. Tôi nói với các cầu thủ của mình vẫn chơi hết sức, vì đây là cơ hội giúp họ trải nghiệm, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai của mình”.