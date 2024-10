Ứng cứu hàng chục người dân ra khỏi vùng cô lập ở Quảng Trị 27/10/2024 21:44

(PLO)- Nước lũ dâng cao khiến nhiều nơi ở Quảng Trị bị cô lập, lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Ngày 27-10, do ảnh hưởng của bão Trà Mi (bão số 6) gây mưa lớn khiến nhiều địa phương tại Quảng Trị bị ngập úng, chia cắt.

Khoảng 20 giờ 10 phút, Công an huyện Vĩnh Linh nhận được thông tin nhiều hộ dân ở làng Phúc Lâm và làng Sa Nam (xã Vĩnh Long) đang bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều người dân bị cô lập.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an huyện Vĩnh Linh đã khẩn trương phối hợp với lực lượng đang ứng trực tại các điểm xung yếu, gồm lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng Công an xã tiếp cận các điểm trên, đưa nhiều người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Các lực lượng hiện đang tiếp tục di chuyển để thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ người dân.

Lực lượng Công an hỗ trợ đưa người dân từ vùng trũng đến nơi an toàn.

Ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết hiện các đơn vị đang chủ động theo phương châm 4 tại chỗ. Nếu trong đêm nay, xảy ra những việc cấp thiết sẽ huy động các lực lượng của huyện để hỗ trợ người dân.

Tại huyện Gio Linh, nước lũ dâng cao cũng khiến nhiều nơi bị chia cắt, Công an huyện đã khẩn cấp di dời 12 hộ dân ở xã Trung Hải về nơi an toàn.

Bão Trà Mi gây mưa lớn, khoảng 300 hộ dân ở xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam bị cô lập. Ảnh: THANH NHẬT

Cũng do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (bão Trà Mi), một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa lớn, cùng với các thuỷ điện trên thượng nguồn xã lũ khiến một số vùng trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt.

Tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, cầu tràn vào thôn Thái Chấn Sơn bị ngập sâu từ 0,5-1m, nước chảy xiết gây cô lập.

Theo lãnh đạo huyện Đại Lộc, thôn này có khoảng 300 hộ dân. Hiện chính quyền huyện yêu cầu xã Đại hưng cung cấp nhu yếu phẩm, thuốc men cho người dân nếu nước chưa rút kịp.