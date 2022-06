Uniben và hành trình 30 năm sáng tạo vì lợi ích toàn diện

30/05/2022 16:47

(PLO)- EVNGENCO1 vừa tổ chức Lễ biểu dương người lao động tiêu biểu, An toàn vệ sinh viên giỏi và trao giải Hội thi cán bộ an toàn, An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022.