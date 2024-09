Uống trà xanh mỗi ngày, chuyện gì xảy ra với sức khỏe? 20/09/2024 09:44

Trà xanh đã nổi tiếng là một trong những thức uống lành mạnh và có lợi cho sức khoẻ. Vì nó chứa đầy chất chống oxy hóa, vitamin và các hợp chất tăng cường trao đổi chất. Dưới đây là những lợi ích của uống trà xanh được khoa học chứng minh.

Uống trà xanh giúp kiểm soát cân nặng, giảm cholesterol, sống thọ hơn, có thể giảm nguy cơ ung thư, cải thiện lượng đường trong máu. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Giúp giảm cân

Uống trà xanh giúp giảm cân vì nó cung cấp thêm calo đốt cháy và giúp giảm mỡ bụng. Trà xanh chứa một hợp chất thực vật gọi là epigallocatechin gallate (EGCG), có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp bạn đốt cháy chất béo hiệu quả hơn.

Giúp sống thọ hơn

Uống trà xanh thậm chí có thể cải thiện tuổi thọ tổng thể. Vì trà xanh cung cấp các hợp chất bảo vệ chống lại một số bệnh mãn tính, uống trà xanh thường xuyên có liên quan đến tuổi thọ cao hơn.

Theo một nghiên cứu tại Nhật với sự tham gia của hơn 300.000 người. Trong khi lợi ích lớn nhất được thấy ở những người uống hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày, lợi ích về tuổi thọ chỉ bắt đầu từ một tách trà xanh mỗi ngày.

Có thể giảm nguy cơ ung thư

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống trà xanh thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Trà xanh giàu polyphenol, hợp chất thực vật có lợi hoạt động như chất chống oxy hóa. Các polyphenol này có thể bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA do các gốc tự do, hợp chất không ổn định có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Giảm lượng cholesterol

Uống trà xanh có liên quan đến việc giảm mức cholesterol LDL, loại cholesterol "xấu" có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch. Mối liên quan này đã được thấy trong nghiên cứu liên quan đến hơn 3.000 người.

Trà xanh chứa catechin, chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp loại bỏ cholesterol khỏi cơ thể.

Cải thiện lượng đường trong máu

Uống trà xanh thường xuyên cũng có thể giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc uống trà xanh thường xuyên có thể giúp hạ thấp lượng đường trong máu lúc đói và cải thiện quá trình chuyển hóa glucose nói chung.

Có thể trông trẻ hơn

Uống trà xanh cũng có thể giúp bạn trông trẻ hơn do hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Các chất chống oxy hóa này, đặc biệt là EGCG, có thể bảo vệ các tế bào da khỏi bị tổn thương do các gốc tự do và tiếp xúc với tia UV.

Các chất chống oxy hóa này giúp làm chậm quá trình phân hủy collagen, một loại protein cấu trúc có xu hướng giảm trong cơ thể khi chúng ta già đi.

Trí nhớ có thể được cải thiện

Các nghiên cứu cho thấy uống trà xanh có thể cải thiện trí nhớ, khả năng tập trung và nhận thức tổng thể. Điều này là do sự kết hợp giữa caffein và các hợp chất khác trong trà xanh.

Sẽ có xương chắc khỏe hơn

Theo các nghiên cứu, uống ít nhất một tách trà xanh mỗi ngày có thể bảo vệ chống lại tình trạng mất xương, loãng xương và gãy xương. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp xương chắc khỏe hơn bằng cách cải thiện mật độ xương và giảm lượng xương bị mất do tuổi tác.

Bạn sẽ có buổi tập luyện tốt hơn

Trà xanh có thể cung cấp năng lượng tự nhiên, bền vững trong quá trình tập thể dục do sự kết hợp của caffeine và L-theanine. Điều này cũng có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn nhạy cảm với liều lượng caffeine và đồ uống tăng lực cao.

Có thể giảm bớt căng thẳng hơn

Nghiên cứu cho thấy L-theanine có trong trà xanh có thể thúc đẩy cảm giác bình tĩnh và giảm căng thẳng bằng cách giúp điều chỉnh mức dopamine và serotonin trong não.

Những hormone này ảnh hưởng đến tâm trạng và cảm xúc, việc điều chỉnh chúng có thể giúp cơ thể đối phó tốt hơn với căng thẳng.