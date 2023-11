Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống trà xanh

Dưới đây là 8 lợi ích của việc uống trà xanh.

Theo một nghiên cứu gần đây năm 2023, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng polyphenol trong trà xanh có thể giúp bảo vệ chống lại làn da do ánh sáng UVB gây ra.

Trước đó, năm 2012 đã có một báo cáo cho thấy bổ sung trà xanh có thể giúp trị mụn trứng cá, bệnh rosacea và các biến chứng khác liên quan đến da.

Đã có hơn 5.000 nghiên cứu được công bố về trà xanh và bệnh ung thư, bao gồm các thử nghiệm lâm sàng ở người, nghiên cứu dựa trên dân số và phân tích trong phòng thí nghiệm.

Các nghiên cứu này chứng minh rằng polyphenol trong trà xanh và các hợp chất hoạt tính sinh học khác có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư bao gồm ung thư vú, đại trực tràng, gan, buồng trứng, tuyến tiền liệt, miệng và da.

Theo một bài báo đánh giá được công bố trên Tạp chí của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ, trà xanh cung cấp nhiều catechin có lợi cho sức khỏe.

Catechins là một phân nhóm của flavonoid được tìm thấy trong lá của trà. Có bốn catechin chính trong trà: epicatechin (EC), epicatechin-3-gallate (ECG), epigallocatechin (EGC) và epigallocatechin-3-gallate (EGCG).

Trong số các catechin này, EGCG và EGC được tìm thấy với hàm lượng cao nhất trong trà xanh và là chủ đề của hầu hết các nghiên cứu.

Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, được công bố trên Tạp chí Thực phẩm Thuốc Hoa Kỳ, những người tham gia dùng thực phẩm bổ sung hàng ngày với chiết xuất trà xanh và L-theanine chiết xuất từ ​​trà đã cải thiện được tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ.

Trong một thử nghiệm về khả năng chú ý và mức độ tỉnh táo đã báo cáo, trí nhớ được cải thiện sau khi uống trà so với giả dược.

Trong một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Frontiers in Aging Neuroscience, trà xanh đã được chứng minh là cải thiện trí nhớ và chức năng điều hành ở người cao tuổi và cũng được phát hiện là giúp giảm căng thẳng oxy hóa.

Nhiều nghiên cứu tiết lộ rằng trà xanh giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói và nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2.

Trà xanh cũng đã được chứng minh là giúp tăng độ nhạy insulin, do đó insulin mà tuyến tụy sản xuất có thể duy trì lượng đường trong máu bình thường hiệu quả hơn.

Trà xanh giúp bảo vệ các tế bào sản xuất insulin và flavonoid trong trà có thể giúp loại bỏ các gốc tự do có hại và giảm viêm.

Theo một bài báo đánh giá được công bố trên tạp chí Chất chống oxy hóa, những lợi ích này đều hữu ích để giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường loại 2 cũng như giảm các biến chứng do bệnh tiểu đường như bệnh võng mạc tiểu đường.

Các catechin polyphenolic có trong trà xanh đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện mức cholesterol toàn phần và LDL (có hại), đây là hai yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Trong một nghiên cứu được báo cáo trên JAMA với hơn 40.000 người Nhật trưởng thành được theo dõi trong hơn 11 năm, kết quả cho thấy uống hơn 5 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm 26% nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ, so với những đối tượng cho biết uống ít hơn một cốc trà xanh mỗi ngày.

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí Tim mạch Dự phòng Châu Âu cho thấy uống trà xanh ba lần trở lên một tuần có thể cải thiện đáng kể sức khỏe tim tổng thể của bạn.

Caffeine và các hợp chất hoạt tính sinh học trong trà xanh có thể giúp bạn hoạt động luôn hoạt bát và nhanh nhẹn.

Bởi trà xanh có chứa axit amin, L-theanine, mang lại sự tập trung bình tĩnh và có tác dụng với caffeine để tạo ra sự giải phóng chậm mà không gây ra hiện tượng tăng và đột biến mà người ta có thể gặp phải khi dùng caffeine thông thường có trong cà phê.

Trà xanh có thể mang lại trải nghiệm thư giãn hơn và ít phụ thuộc hơn so với uống cà phê. Bởi chất L-theanine trong trà xanh cũng có thể làm giảm lo lắng bằng cách tăng sản xuất dopamine trong não, do đó cải thiện sức khỏe tinh thần và cho phép thư giãn khỏi căng thẳng.

Một nghiên cứu được công bố gần đây trên tạp chí Advances in Nutrition Hoa Kỳ đã báo cáo rằng lượng flavonoid từ trà có liên quan đến việc giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim và bất kỳ nguyên nhân tử vong nào.

PHƯƠNG LÊ