Va chạm với xe bồn, 1 phụ nữ tử vong

(PLO)- Người phụ nữ đi xe máy tay ga bị xe bồn va chạm trúng bị tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng 19-4, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) giữa xe bồn và xe máy khiến một nạn nhân tử vong.

Vào thời điểm nêu trên, xe bồn chở bê tông tươi 38C-125.27 chạy hướng Hà Nội - TP.HCM trên quốc lộ 1A thì tông trúng xe máy 38C1-319.52.

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ điều khiển xe máy là chị N (35 tuổi, trú xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc) tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Được biết, con của nạn nhân đang còn thơ dại.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Can Lộc và lực lượng Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đ.LAM