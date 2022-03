Người đoạt vương miện hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 được sở hữu vĩnh viễn căn hộ hoặc mảnh đất trị giá dưới 5 tỉ đồng tại TP Đà Nẵng.

“Nếu chưa có tài trợ, tôi bỏ tiền túi”

Đó là khẳng định của Hoa hậu Đặng Gia Bena, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, tại buổi họp báo Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022. “Hoa hậu đăng quang được sở hữu vĩnh viễn một miếng đất hoặc nhà, chung cư, căn hộ trị giá dưới 5 tỉ đồng. Phía êkíp ban tổ chức sẽ làm việc với nhà tài trợ về phần thưởng này. Nếu chưa xin được tài trợ tôi sẽ tài trợ phần thưởng này cho hoa hậu 2022” - Hoa hậu Đặng Gia Bena khẳng định.

Đây cũng là phần thưởng gây xôn xao cộng đồng hâm mộ sắc đẹp thời gian qua. Bởi trước nay, đa phần hoa hậu đăng quang sẽ nhận được tiền thưởng, hiện kim, sở hữu căn hộ trong thời gian đương nhiệm, thường là khoảng hai năm. Nhưng thi hoa hậu mà đăng quang có thể sở hữu vĩnh viễn đất hoặc nhà cho riêng mình thì xưa nay hiếm. Thậm chí nhiều người nhận định điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2022 được tổ chức ở Việt Nam. Cuộc thi được Bộ VH-TT&DL cấp phép năm 2021 nhưng do dịch bệnh COVID-19 nên phải dời lại năm 2022. Tiêu chí của cuộc thi này là thí sinh trong độ tuổi 18 đến 27 tuổi, có chiều cao 1m65 trở lên, chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Năm 2022 đánh dấu sự bùng nổ của hàng loạt cuộc thi sắc đẹp: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Universe), Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World), Hoa hậu Môi trường Việt Nam (Miss Eco), Hoa hậu Thể thao Việt Nam, Hoa khôi hòa bình… Nếu những cuộc thi lâu năm, đã khẳng định được tên tuổi trên đấu trường nhan sắc như Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới Việt Nam… hút thí sinh bằng chính thương hiệu cuộc thi, độ “hot” của ban giám khảo, giải thưởng gần như chỉ là yếu tố phụ thì những cuộc thi mới lần đầu tổ chức lại hút thí sinh bằng những phần thưởng khủng: giá trị tiền thưởng, hiện kim…

Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam Toàn cầu 2022 do Bộ VH-TT&DL cấp phép gây chấn động khi người đăng quang hoa hậu là vương miện trị giá 2 tỉ đồng. Hoa hậu Thể thao Việt Nam - Miss Fitness Vietnam mùa đầu tiên khởi tranh cũng cạnh tranh không kém với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, trong đó ngôi vị hoa hậu của Miss Fitness Vietnam mùa đầu tiên có cơ hội nhận giải thưởng lên đến 3 tỉ đồng.



Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 là một cuộc thi nhan sắc uy tín thu hút đông đảo người đẹp tham gia. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Nhiều cuộc thi chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ

Một điểm mới của nhiều cuộc thi hoa hậu năm 2022 là chấp nhận thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, thí sinh chuyển giới… tham gia miễn đáp ứng đủ các điều kiện dự thi.

Đây cũng là yếu tố “mở” thu hút đông đảo thí sinh khát khao chinh phục vương miện đến với các đấu trường nhan sắc. Bởi nếu là trước đây, nhiều người đẹp “trót đụng dao kéo” thì cánh cửa hoa hậu gần như khép lại. Không ít vụ lùm xùm, kiện cáo xảy ra khi thí sinh trót nâng mũi, sửa răng. Đường đua nhan sắc cũng vì yếu tố cởi mở này mà cuộc cạnh tranh càng trở nên khốc liệt.

Là giám khảo của rất nhiều cuộc thi nhan sắc: Giám khảo Miss Nhân ái, Miss Truyền thông tại Miss World Vietnam, Trưởng BGK Người đẹp xứ Mường…và gần đây nhất Hoa khôi Hòa bình Việt Nam, nhà báo Ngô Bá Lục nhận định xu hướng chọn người đẹp trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã có nhiều đổi khác.

“Nếu như 10 năm trở về trước người ta coi trọng ngoại hình (chiều cao, gương mặt xinh đẹp), học vấn (bằng đại học) thì ngày nay, xu hướng là sự truyền cảm hứng và năng lượng tích cực mà người đẹp đó sở hữu. Nghĩa là cô gái đăng quang không chỉ ngoan ngoãn, học giỏi, mà cô ấy phải biết đứng lên nói quan điểm của mình, có vốn ngoại ngữ giao tiếp lưu loát.

Gần đây nhất, top 5 Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới) chính là những ví dụ cụ thể. Vào top 5 là những thạc sĩ, nhà hoạt động xã hội, có rất nhiều kinh nghiệm ở các cuộc thi, chứ không phải cô gái mới 18-19 tuổi. Hay Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand Internarinonal, Thùy Tiên không phải cô gái có vẻ đẹp sắc nước hương trời nhưng cô ấy rất mặn mòi. Cô ấy giống như một thỏi nam châm vậy, cô ấy ngồi đâu, truyền thông và các thi sính xoay quanh cô ấy. Tôi ấn tượng với Thùy Tiên và Phương Khánh: Thùy Tiên dí dỏm, Phương Khánh trí tuệ” - nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ.

Đứng ở góc độ người cầm cân nảy mực, ông nói ông lựa chọn những thi sính khỏe mạnh, năng lượng dồi dào, có vốn ngoại ngữ giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có kiến thức xã hội, biết thể hiện quan điểm. Ông nhấn mạnh đến vai trò ngoại ngữ và vốn hiểu biết. Kỹ năng catwalk, váy áo… với ông là yếu tố cuối cùng. “Một bông hoa đẹp có thể dùng dao kéo nhưng một “vựa muối” thì chắc chắn phải được chắt lọc từ cuộc sống hằng ngày chứ không chỉ ôn luyện cho vài tháng thi hoa hậu” - nhà báo Ngô Bá Lục chia sẻ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam khắt khe hơn khi chọn lựa hoa hậu Ông Trần Việt Bảo Hoàng, Phó Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, chia sẻ cuộc thi ngày càng hướng đến các tiêu chí tiệm cận với Miss Universe. Bởi vậy, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không chỉ tìm kiếm những cô gái có vẻ đẹp ngoại hình, trí tuệ, bản lĩnh, truyền cảm hứng mà còn có khả năng đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với thế giới thông qua ngôn ngữ, giao tiếp và ứng xử. “Chỉ có 4-6 tháng để chuẩn bị cho cuộc thi năm nay, vì vậy chúng tôi sẽ đặc biệt khắt khe hơn khi lựa chọn người chiến thắng năm nay”.