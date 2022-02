Chiều 28-2, bà Nguyễn Thị Toàn Thắng, Phó Gíam đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận đã ký công văn gửi phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh yêu cầu tạm dừng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và bán trú.



Báo Pháp Luật TPHCM và Công ty Năm Sao tổ chức trao học bổng cho học sinh Bình Thuận tháng 9-2020

Theo đó, ngày 24-2, Sở GD&ĐT đã ban hành công văn hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học nhằm đáp ứng kịp thời nội dung, chương trình, yêu cầu cần đạt các môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học mầm non, tiểu học và đảm bảo khung thời gian kết thúc năm học theo quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng và trường học có chiều hướng gia tăng. Do đó, để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 và đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT và Phòng Văn xã huyện Phú Quý chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tạm dừng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và tổ chức bán trú từ ngày 1-3, chỉ tổ chức học 1 buổi/ngày (buổi sáng hoặc buổi chiều, có thể bố trí một số lớp học buổi sáng và một số lớp còn lại học buổi chiều để hạn chế tập trung đông người) cho đến khi có hướng dẫn mới.

Sở GD&ĐT Bình Thuận cũng lưu ý các cơ sở giáo dục tăng thời lượng tối đa để tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi trong ngày cho học sinh đề đảm bảo hoàn thành chương trình môn học, hoạt động giáo dục theo quy định; cần siết chặt biện pháp thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là việc đeo khẩu trang trong thời gian đến trường, kể cả thời gian từ nhà đến trường và từ trường về nhà; hạn chế tối đa việc di chuyển, tiếp xúc, tổ chức tập trung đông người nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm giữa các lớp học; trong giờ ra chơi cần phân chia, hướng dẫn học sinh ra sân vui chơi vận động theo nhóm/lớp tại khu vực phù hợp, đảm bảo giãn cách, hạn chế cho học sinh chơi tại lớp học...