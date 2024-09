Vàng miếng SJC ‘chợ đen’ tăng phi mã 24/09/2024 14:06

Ngày 24-9, giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu đảo chiều, điều này buộc giá vàng miếng SJC không thể cứ mãi “ngủ đông”.

Theo đó, giá vàng miếng SJC hôm nay được nhà điều hành tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Nhờ vậy, giá bán vàng miếng SJC tại bốn ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC đồng loạt niêm yết giá bán ra ở mức 83,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Ở chiều mua vào, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt niêm ở mức 81,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC kể từ ngày 3-6, thời điểm NHNN thực hiện tăng nguồn cung vàng miếng thông qua một số ngân hàng thương mại và Công ty SJC.

Vàng miếng SJC tăng phi mã. Ảnh minh hoạ

Phản ứng với biến động mạnh của miếng SJC trên thị trường chính thức, ngay lập tức vàng miếng SJC trên thị trường chợ đen cũng liên tục “nhảy múa”.

Hiện mỗi lượng vàng miếng SJC trên thị trường tự do đang giao dịch phổ biến ở mức 83,7 triệu đồng (mua) và 84,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng thêm 300.000 đồng ở cả hai chiều so với giá mở cửa sáng nay. Thế nhưng tại các hội nhóm trên mạng xã hội, nhiều người rao mức giá thu mua vàng miếng SJC tối thiếu phải từ 84,5 triệu đồng/lượng. Nếu chênh lệch giá mua bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC lên tới 2 triệu đồng mỗi lượng thì khoảng cách này trên thị trường tự do chỉ dao động từ 500.000 - 600.000 đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 cũng “nóng” không kém. Mỗi lượng vàng nhẫn tròn trơn được Công ty SJC niêm yết là 80 triệu đồng/lượng mua vào, 81,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Còn nếu so với đầu giờ sáng hôm qua, hiện mỗi lượng vàng nhẫn 9999 đã thêm khoảng 1.100.000 đồng mỗi lượng.

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sacombank- SBJ, vàng 24K ép vỉ loại từ 1 chỉ đến 10 chỉ đang có giá 79,6 triệu đồng/lượng mua vào và 82,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng tới 1.100.000 đồng/lượng ở chiều mua và tăng thêm 800.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm trước. Đây tiếp tục là mốc cao nhất của giá vàng nhẫn 9999 từ trước tới nay.

Trong khi nguồn cung vàng miếng SJC vẫn được “bơm” với mức độ vừa phải thông qua các ngân hàng thương mại nhà nước thì vàng nhẫn 9999 thực sự cháy hàng.

Điều này khiến nhu cầu thu gom vàng nhẫn 9999 trên thị trường tự do ngày càng tăng. Giờ đây, không chỉ loại 1 chỉ, hay 1 lượng mà ngay cả những vàng nhẫn loại 2 phân, 3 phân cũng được tìm mua.

Giá vàng trong nước leo dốc do đà tăng của giá vàng thế giới chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong phiên, có thời điểm giá vàng thế giới xác lập kỷ lục mới ở mức 2.640 USD/ounce, sau đó đảo chiều giảm nhẹ. Hiện giá kim loại quý màu vàng dao động quanh mức 2.625 USD/ounce. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại tương đương khoảng 78,4 triệu đồng/lượng.