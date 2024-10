Vàng nhẫn 9999 tăng 5 triệu đồng mỗi lượng 23/10/2024 14:33

Thiếu nguồn cung một cách trầm trọng khiến vàng nhẫn 9999 tăng phi mã, vượt mặt cả giá vàng thế giới và tiếp tục xác lập kỷ lục cao mới.

Vàng nhẫn 9999 tăng phi mã

Sau hai phiên tăng sốc với tổng biên độ tăng 3 triệu đồng/lượng, ngày 23-10, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giữ nguyên ở mức 87 triệu đồng/lượng mua vào và 89 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 9999 dù không tăng “nóng” nhưng lại đều đặn leo dốc, cứ phiên giao dịch hôm sau lại xô đổ kỷ lục về giá của phiên giao dịch hôm trước.

Hiện giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận neo ở mức 87 – 88,1 triệu đồng/lượng, tăng thêm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 350.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên chiều qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tăng chóng mặt. Ảnh: T.L

Thậm chí vàng 24K ép vỉ thương hiệu Sacombank-SBJ còn đẩy lên 88,6 triệu đồng/lượng (bán ra) và 85,3 triệu đồng/lượng (mua vào), cao hơn 500.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên gần nhất.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hiện bật lên 2.750 USD/ounce. Nhích thêm 5 USD/ounce so với một ngày trước, nhưng lại là kỷ lục cao chưa từng có của kim loại quý màu vàng trong lịch sử giao dịch.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới hiện tương đương 84,4 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng “ngoại” đang thấp hơn vàng miếng SJC 4,6 triệu đồng/lượng, và rẻ hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3,7 – 4,2 triệu đồng/lượng tùy doanh nghiệp.

Vẫn còn nhiều người "bỏ quên" vàng

Mặc dù giá vàng thế giới đã liên tục xô đổ các kỷ lục, nhưng tiềm năng tăng giá của kim loại màu vàng này rất lớn.

Nhận định về giá vàng trong tương lai sau khi vượt ngưỡng 2.700 USD/ounce vào tuần trước và tiếp tục thiết lập mức cao kỷ lục mới trong tuần này, bà Joni Teves, Chiến lược gia kim loại quý tại UBS cho rằng: “Triển vọng của giá vàng vẫn khá tích cực vào năm sau đến từ nhiều yếu tố khác nhau.

Trước hết là từ việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tiếp đến động thái mua ròng của ngân hàng trung ương. Ngoài ra, nhu cầu vàng vật chất thường tăng rất mạnh vào đầu năm cũng được xem là động lực hỗ trợ thị trường. Chưa kể các rủi ro địa chính trị dai dẳng cũng sẽ thúc đẩy giá vàng đi lên".

Vị chuyên gia UBS cho rằng, các nhà đầu tư vẫn chưa phân bổ danh mục đầu tư một cách tương xứng với tiềm năng của vàng và dù giá đang tăng những vẫn còn nhiều cơ hội để mua vào khi thị trường bước vào phiên điều chỉnh giảm.

Bà Teves dự đoán giá vàng giao ngay sẽ vượt ngưỡng 2.800 USD/ounce hoặc 2.900 USD/ounce ngay trong năm nay và mục tiêu 3.000 USD/ounce sẽ đến trong năm sau.

Hiện các nhà đầu tư đang hướng sự quan tâm tới diễn biến cuộc họp của nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) gồm năm nước thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi sẽ diễn ra trong tuần này.

Mới đây, hãng thông tấn Associated Press cho biết, cuộc họp của khối BRICS, một trong những mục tiêu chính của khối BRICS là tránh xa thương mại toàn cầu do đồng đô la Mỹ thống trị, được gọi là “phi đô la hóa”. Khái niệm này có lợi cho thị trường vàng và bạc trú ẩn an toàn.

Ngay cả kim loại bạc cũng hồi sinh sau nhiều tháng đi ngang và bị lu mờ trước đà tăng kỷ lục mới của vàng. Với các ứng dụng quan trọng của bạc và nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng, nhiều chuyên gia cho rằng kim loại này có thể sẽ bật lên mức cao kỷ lục mới trong tương lai không xa.