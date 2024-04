Vàng nhẫn tăng 12 triệu trong thời gian ngắn, chuyện gì đang diễn ra? 09/04/2024 15:01

Chưa bao giờ những người mua vàng hài lòng như bây giờ. Họ chỉ cần giữ vàng thêm một ngày là kiếm thêm được 1-2% lợi nhuận.

Vàng nhẫn 9999, vàng miếng SJC cùng lập kỷ lục

Vào đầu giờ chiều nay, ngày 9-4, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua bán là 81,5 – 83,5 triệu đồng, tăng 1.100.000 đồng/lượng so với cuối phiên hôm qua.

Các công ty kinh doanh vàng khác như DOJI, Phú Nhuận, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, TPBank Gold cũng áp dụng biên độ điều chỉnh tăng giá tương đương. Ngoại trừ ngân hàng Eximbank có mức tăng nhỉnh hơn là tăng thêm 1.300.000 đồng/lượng và Mi Hồng là 1.500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá đóng cửa hôm trước.

Theo đó, giá mua vào mỗi lượng vàng miếng SJC dao động từ 80,5 – 81,5 triệu đồng và bán ra quanh ngưỡng 83,2 – 83,5 triệu đồng. Đây cũng là mốc kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Trong khi đó, các loại vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục leo dốc. Hiện vàng nhẫn tròn trơn tại SJC được giao dịch ở mức 73,45 – 74,85 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với một ngày trước.

Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn 9999 đã bật lên tới 75,03 – 76,43 triệu đồng/lượng, tăng 1.100.000 đồng/lượng so với hôm qua. Tức là chỉ trong hai ngày qua, giá vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này đã tăng 2.100.000 đồng một lượng, mức tăng cao hơn các doanh nghiệp khác và cũng xác lập một kỷ lục cao chưa từng có trong lịch sử.

Giá vàng tăng chóng mặt. Ảnh: T.L

Giá vàng trong nước leo thang cùng với đà đi lên của giá vàng thế giới nhưng vàng miếng SJC lại có tốc độ tăng chậm hơn nhiều so với vàng nhẫn 9999 do người dân lo ngại về những thay đổi chính sách quản lý và sản xuất đối với mặt hàng độc quyền này.

Trong vài ngày gần đây, lợi nhuận từ vàng nhẫn 9999 đem lại cho các nhà đầu tư ngày càng “dày” thêm. Nếu cách đây 3 ngày, mức lợi nhuận từ vàng nhẫn 9999 chỉ là 16%, thì đến ngày hôm qua đã tăng lên được 18% và đến hôm nay là tăng 19% so với đầu năm, tương đương tăng gần 12 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới quanh mức 2.342 USD/ounce, tương đương gần 71 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,5 triệu đồng so với vàng miếng SJC và thấp hơn gần 4 triệu đồng mỗi lượng so với vàng nhẫn 24K.

Nhiều nhà đầu tư vẫn thờ ơ với vàng

Hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương là động lực đáng kể thúc đẩy giá vàng tăng mạnh. Đặc biệt, từ khi xảy ra cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine vào năm 2022, Trung Quốc là quốc gia mua vàng nhiều nhất.

Tuy nhiên, lực mua trong những tháng gần đây của Trung Quốc đã giảm đáng kể do vàng tăng quá mạnh. Bằng chứng là số lượng vàng mà Trung Quốc mua vào trong tháng 3 đã giảm 58% so với tháng trước đó.

Tính đến hết tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã bổ sung vàng vào kho dự trữ ngoại hối của mình tháng thứ 17 liên tiếp, kể từ tháng 11-2022.

Giá vàng liên tục xác lập kỷ lục mới khiến lực mua của các ngân hàng trung ương chậm lại trong những tuần gần đây, tuy nhiên không đồng nghĩa là họ đã chấm dứt nhu cầu thu gom vàng. Trong khi đó, nguồn cung vàng trên thị trường đang cạn kiệt do lực bán của các quỹ hoán đổi ETF đã rơi xuống mức rất thấp.

Kể từ đầu tháng 2, khi giá vàng giữ vững 2.000 USD/ounce, đến nay đã tăng gần 19% với mức giá chạm mức 2.372 USD/ounce vào phiên giao dịch đầu tuần này. Các nhà phân tích thị trường hàng hóa cũng lưu ý rằng đợt tăng giá này của vàng là chưa từng có vì hiện lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và đồng USD cùng đang tăng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn khá thận trọng khi đề cập đến khả năng cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tuy nhiên, theo ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược đầu tư tại quỹ ABRDN, việc giá vàng xác lập mức cao kỷ lục hơn 2.350 USD/ounce chỉ là bắt đầu của chu kỳ tăng giá. Đến khi các nhà đầu tư là tổ chức ở các nước phương Tây, cũng như các nhà đầu tư nhỏ lẻ chính thức nhập cuộc thì giá vàng sẽ còn cơ hội để leo cao hơn nữa.

Chưa kể, theo dữ liệu cho thấy bất cứ khi nào Fed chính thức giảm lãi suất điều hành dù với mức giảm là bao nhiêu đi chăng nữa thì giá vàng đều đi lên.

Đơn cử như hồi năm 2000, giá vàng tăng 57%; năm 2006, giá vàng tăng 235% và năm 2018 giá vàng tăng 69%. Do đó, việc kim loại quý màu vàng hiện đã tăng 19% so với đầu năm không phải là mức lợi nhuận to tát.