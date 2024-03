Về Đà Lạt thưởng thức lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam

Tối ngày 10-3, tại không gian nghệ thuật Phố Bên Đồi, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra buổi hòa nhạc Opera Mùa yêu của nhóm nghệ sĩ Kosmos Opera.

Lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam được tổ chức lần đầu tiên tại TP Đà Lạt. Ảnh: VT

Hoạt động này nằm trong chuỗi biểu diễn liên tục của lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam (Vietnam Classical Music Festival) diễn ra từ ngày 10-3 đến ngày 17-3.

Có tên Vietnam Classical Music Festival 2024, lễ hội năm nay quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Các nghệ sĩ sẽ có 17 buổi diễn do Viện âm nhạc trẻ Việt Nam (VYMI) và Vietfest phối hợp với không gian nghệ thuật Phố Bên Đồi và các đơn vị khác của TP Đà Lạt tổ chức.

Cũng trong ngày 10-3, tại Stop and Go ở Cung đường nghệ thuật Đà Lạt, thành phố Đà Lạt đã diễn ra chương trình hòa nhạc kèn đồng (Sound of Brass).

Đây là những hoạt động đặc biệt sau khi Đà Lạt chính thức gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực âm nhạc.

Các nghệ sĩ biểu diễn ở không gian nghệ thuật Phố Bên Đồi. Ảnh: VT

Theo BTC Lễ hội âm nhạc cổ điển Việt Nam thì việc đưa âm nhạc cổ điển đến những không gian nhỏ, đường phố, công viên nhằm giúp khán, thính giả có góc nhìn mới hơn, gần gũi hơn về nhạc cổ điển.

Hoạt động này thu hút nhiều nghệ sĩ, dàn hòa tấu nổi tiếng như Hanoi Brass Community, Trần Lê Quang Tiến, Trần Lê Bảo Quyên, nhóm Kosmos Opera…

Về Đà Lạt ghé Phố Bên Đồi và Cung đường nghệ thuật Đà Lạt mùa này, du khách sẽ được thưởng thức hàng loạt buổi trình diễn của tam tấu Sông Hồng (Song HongTrio in the Flower Town), hòa nhạc Hoàng hôn, độc tấu piano Beethoven - A Portrait.

VÕ TÙNG