Vì sao 4 mỏ cát ở Bến Tre đấu giá thành công nhiều năm nhưng vẫn chưa khai thác?

Ngày 30-9, thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre vừa có quyết định về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp) đối với khu vực khoáng sản An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Lý do đơn vị trúng đấu giá mỏ cát An Hòa Tây, huyện Ba Tri là Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách Việt (nay là Công ty TNHH Green Pearl Island) nộp hồ sơ tham gia đấu giá không còn giá trị sử dụng.

Khai thác mỏ cát trên sông Cổ Chiên tại Bến Tre. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Cụ thể, Công ty đã nộp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT TPHCM cấp phép ngày 15-3-2017 (đăng ký thay đổi lần 4) hết hạn sử dụng, do tại thời điểm nộp hồ sơ tham dự đấu giá (đơn tham gia đấu giá ký ngày 29-11-2019) đơn vị đã đăng ký thay đổi qua 2 lần (lần 5 là ngày 31-7-2019; lần 6 là ngày 13-8-2019).

Do đó công ty đã vi phạm quy chế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre, Nghị định 22/2012 và vi phạm Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Lý do nữa là công ty thay đổi tư cách pháp lý trong thời gian tổ chức đấu giá nhưng không bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành đấu giá.

UBND tỉnh Bến Tre giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thực hiện hoàn trả số tiền còn lại mà đơn vị trúng đấu giá đã nộp vào ngân sách nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích các bên theo quy định.

Đồng thời UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT tỉnh Bến Tre rà soát tiếp tục đưa khu vực mỏ cát An Hòa Tây vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác của tỉnh để tiếp tục đấu giá lại theo quy định.

Trước đó, ngày 2-1-2020, UBND tỉnh Bến Tre đã cấp quyết định số 06/QĐ-UBND công nhận Công ty TNHH Thương mại Tùng Bách Việt trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát san lấp) mỏ cát An Hòa Tây, thuộc xã An Hòa Tây đối với có trữ lượng 1,5 triệu m3 với mức trúng đấu giá 17,5 tỉ đồng.

Ngoài mỏ cát trên, cũng trong các năm 2019 và 2020, Sở TN&MT tỉnh Bến Tre đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác khoáng sản đối với 4 mỏ cát khác trên các tuyến sông thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Trong đó chỉ có 1 đơn vị trúng đấu giá thực hiện thủ tục và được cấp quyền khai thác, đó là công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ - Thương mại - Vận tải Trung Hiếu Phát trúng đấu giá mỏ cát Cẩm Sơn trên sông Cổ Chiên thuộc huyện Mỏ Cày Nam và được cấp quyền khai thác mỏ cát này với công suất 180.000m3/năm, trữ lượng khai thác 510.000m3.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã có quyết định hủy kết quả trúng đấu giá đối với 3 mỏ cát khác gồm: mỏ cát Quới Sơn, mỏ An Đức - An Hòa Tây và mỏ An Hiệp- An Ngãi Tây, do quá thời hạn các doanh nghiệp trúng đấu giá không đến làm thủ tục để được cấp phép quyền khai thác.

Cụ thể: Công ty TNHH Xây dựng -Thương mại Hiệp Hương trúng đấu giá mỏ cát Quới Sơn (thuộc xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành) có trữ lượng khoảng 1,1 triệu m3 với mức trúng đấu giá trên 22,4 tỉ đồng.

Công ty TNHH Sơn Ninh trúng đấu giá mỏ An Đức - An Hòa Tây (huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m2, với mức trúng đấu giá 220 tỉ đồng và Công ty Cổ phần Vận tải biển Đà Nẵng trúng đấu giá mỏ cát An Hiệp- An Ngãi Tây (huyện Ba Tri) có trữ lượng 1,5 triệu m3, đấu giá trúng trên 121 tỉ đồng.

Đây là các doanh nghiệp có mức trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bến Tre, Theo Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND, đến thời điểm hiện nay đã hết kỳ quy hoạch và phải lập lại quy hoạch; sắp tới khi nào quy hoạch mới được phê duyệt, Sở TN&MT tỉnh sẽ thực hiện các thủ tục để đấu giá lại các mỏ cát trên.

ĐÔNG HÀ