Vì sao chặt 9 cây cau kiểng lại bị khởi tố? 16/10/2024 18:28

Như PLO đã đưa tin, ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người về tội hủy hoại tài sản.

Trong đó, 1 người là phó giám đốc một công ty truyền thông đã thuê 3 người còn lại chặt 9 cây cau kiểng trên dải phân cách giữa đường Hùng Vương đoạn gần giao lộ Hùng Vương - Bùi Chí Nhuận vì lý do che khuất bảng quảng cáo của công ty. Tổng tài sản thiệt hại là hơn 8,5 triệu đồng.

Thuê người chặt cây cau kiểng vì che khuất bảng quảng cáo, phó giám đốc và ba người bị bắt về tội hủy hoại tài sản. Ảnh: CA

Qua sự việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc "vì sao chặt 9 cây cau kiểng, gây thiệt hại 8,5 triệu đồng mà bị khởi tố?".

Luật sư Trần Vĩ Cường, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 178 BLHS 2015, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng thì bị phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Ở đây, tổng tài sản thiệt hại của những cây cau kiểng hơn 8,5 triệu đồng đã rơi vào khung hình phạt trên.

Trong trường hợp này, người thuê chặt 9 cây cau kiểng là chủ mưu và 3 người được thuê chặt cây là đồng phạm thực hiện. Đồng thời, vì cây cau kiểng nằm trên dải phân cách giữa đường, pháp luật buộc những người này phải biết đây là tài sản thuộc về Nhà nước và không được phép hủy hoại tài sản đó.

Bên cạnh đó, dù là tài sản của Nhà nước hay tài sản của bất kỳ công dân nào thì hành vi trên đều là hành vi hủy hoại tài sản và sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, trường hợp tài sản là di vật, cổ hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa hoặc tài sản trị giá dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây cũng sẽ bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là kỷ vật, di vật, đồ thờ cúng có giá trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại.