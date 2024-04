Vì sao liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm ở Nha Trang? 06/04/2024 12:16

Sáng 6-4, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết sức khỏe các em học sinh đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn liên quan vụ ngộ độc xảy ra ở trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo đã ổn định.

“Các em tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Một vài trường hợp vẫn đi ngoài nhưng không diễn tiến nặng. Trong ngày 6-4, dự kiến đa phần bệnh nhân sẽ xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi, điều trị”, lãnh đạo Sở Y tế thông tin.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm ở Nha Trang

Trước đó, sáng 5-4, một số học sinh của hai trường Tiểu học Vĩnh Trường và THCS Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) đã ăn sáng nhiều món khác nhau tại các quán ăn khác nhau ngoài trường học.

Nhiều học sinh ở trường Tiểu học Vĩnh Trường bị ngộ độc thực phẩm, một em tử vong. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đến 6 giờ 45, một số em có dấu hiệu chóng mặt, đau đầu, nôn ói, nhà trường đã liên hệ phụ huynh tổ chức đưa các cháu về nhà theo dõi hoặc đến cơ sở y tế kiểm tra. Đến 16 giờ cùng ngày, có 37 cháu của cả hai trường trên nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm.

Về trường hợp một em học sinh lớp 5 của trường tiểu học Vĩnh Trường tử vong, UBND TP Nha Trang cho biết trước khi đến lớp, học sinh này cùng nhiều bạn khác đã ăn sáng ngoài cổng trường (ăn sushi, uống nước ngọt). Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút ăn uống xong, cháu có biểu hiện muốn nôn, sùi bọt mép và được nhà trường đưa đi cấp cứu nhưng kết quả đau lòng là cháu đã tử vong trên đường đi.

Theo kết quả hội chẩn của Hội đồng y khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh nhi ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi được gia đình đồng ý, Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành giải phẩu tử thi lấy mẫu để kiểm nghiệm nguyên nhân.

Ông Hồ Văn Mừng, Bí thư Thành ủy Nha Trang cho biết đã chỉ đạo ngành y tế khẩn trương, sớm có kết quả giải phẩu tử thi. Trên cơ sở đó, xử lý nghiêm các vi phạm, đảm bảo đúng quy định.

Hơn tuần trước, ngày 30-3, một vụ ngộ độc khác cũng xảy ra tại trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Xương Huân, TP Nha Trang. Có tổng cộng 10 em học sinh nhập viện với các triệu chứng ngộ độc sau khi mua các món ăn chế biến từ gà trước cổng trường.

Theo đó, lúc 22 giờ 53 ngày 30-3, ba học sinh đầu tiên nhập viện Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, tiếp xúc tốt.

Đến ngày 31-3, tổng cộng có sáu trường hợp nhập viện Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cùng triệu chứng nghi ngộ độc. Bệnh viện Tâm Trí có hai bệnh nhân, một tại Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang và một nhập viện điều trị tại Bệnh viện 87. Đến nay các bệnh nhân đã xuất viện sau khi được điều trị.

Học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi bị ngộ độc sau khi ăn các món chế biến từ gà trước cổng trường. Ảnh: NMC

Theo bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục ATVSTP (Sở Y tế) phối hợp Phòng Y tế Nha Trang, Trung tâm Y tế TP Nha Trang điều tra lấy mẫu nghi ngờ đi xét nghiệm.

Bước đầu xác định, các học sinh này có mua cơm gà, nui xào gà bán trước cổng trường để ăn. Đến nay, đã nắm được có ba hộ nấu cơm mang đến cổng Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi bán. Cơ quan chức năng đã làm việc với các hộ này và lấy mẫu xét nghiệm.

Nghiêm trọng nhất là vụ ngộ độc cơm gà xảy ra ở quán Trâm Anh, đường Bà Triệu, TP Nha Trang làm 369 người nhập viện.

Vụ ngộ độc được xác định liên quan bữa ăn vào các ngày 11 và 12-3 của quán Trâm Anh, gồm có các món cơm, gà xé, gà nướng, mắm, sốt trứng, rau dưa chua, hành phi, súp canh.

Từ chiều tối 12-3 đến ngày 18-3, tổng cộng 369 người nhập viện với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, phân lỏng, buồn nôn, nôn, sốt, mệt lả… Tất cả đều ăn cơm gà tại quán cơm gà Trâm Anh.

Kết quả xét nghiệm mẫu lấy tại quán cơm gà Trâm Anh và tại nhà các bệnh nhân của Viện Pasteur Nha Trang cho thấy ba vi khuẩn, gồm Salmonella spp, Bacillus cereus và Staphylococcus aureus ở các món gà, sốt trứng, dưa chua... trong bữa ăn trưa, chiều ngày 11 và 12-3. Đây là nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng trăm người.

Tăng cường giám sát

Vụ ngộ độc ở quán cơm gà Trâm Anh đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang thụ lý điều tra, chưa có kết luận cuối cùng.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, điểm chung của hai vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến các em học sinh là mua thức ăn, đồ uống trước cổng trường.

“Nguồn gây ra các triệu chứng ngộ độc cho các học sinh từ hàng rong ở cổng trường. Qua đây Sở Y tế cũng khuyến cáo, cảnh báo các phụ huynh và học sinh hạn chế ăn đồ vặt được bán ở các hàng rong trước cổng trường. Những nơi này rất khó kiểm soát vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, các trường học cần tăng cường giám sát hoạt động ở căn tin để đáp ứng nhu cầu học sinh, cũng để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tránh xảy ra các vụ ngộ độc tương tự”- bác sĩ Trịnh Ngọc Hiệp, Phó giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, khuyến cáo.

Bệnh nhân nhập viện sau khi ăn ở quán Trâm Anh. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong khi đó, tại quán cơm gà Trâm Anh, cơ quan chức năng không thể xác định chính xác món ăn nào là nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng trăm người.

Theo kết luận của Chi cục ATVSTP (Sở Y tế Khánh Hòa) do quán Trâm Anh bán ăn tại chỗ và bán mang về, không in phiếu thu, biên lai tính tiền nên chủ cơ sở không thống kê được số lượng người đã mua, sử dụng thức ăn do quán chế biến trong hai ngày trên.

Ngoài ra, cơ sở kinh doanh Trâm Anh không thực hiện lưu mẫu thức ăn nên đoàn điều tra không lấy mẫu được từng món ăn riêng biệt của bữa ăn. Do đó, theo Chi cục ATVSTP đến nay không thể xác định món ăn khiến 369 người nhập viện do ngộ độc ở Nha Trang.

Đây cũng là lý do mà UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo một số cơ quan của thành phố hỗ trợ xét nghiệm mẫu nước lấy từ quán Trâm Anh phục vụ công tác điều tra.

Khánh Hòa họp khẩn, tổng kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Nguồn tin của PLO cho biết chiều nay (6-4), UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức cuộc họp đột xuất sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ thực phẩm trên địa bàn TP Nha Trang.

“Cuộc họp sẽ đánh giá toàn diện các vụ ngộ độc vừa xảy ra. Từ đó tìm nguyên nhân chính để có các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền nhằm hạn chế tối đa xảy ra các vụ việc tương tự trong thời gian tới. Đồng thời, siết chặt các quy định về an toàn thực phẩm trên địa bàn”- nguồn tin nói với PLO.

Liên quan đến việc liên tiếp các vụ ngộ độc thời qua, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có công văn yêu cầu UBND tỉnh tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Theo Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, cá biệt có vụ lên đến hàng trăm người bị ngộ độc, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, du khách và môi trường du lịch, đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm; có giải pháp hiệu quả để khoanh vùng, cắt nguồn lây nhiễm, tránh tình trạng tái phát ngộ độc thực phẩm; trường hợp cần thiết, mời chuyên gia Bộ Y tế về hỗ trợ địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra đột xuất; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch tỉnh Khánh Hòa an toàn, thân thiện và mến khách.

Quán cơm gà Trâm Anh đang đóng cửa sau khi 369 người bị ngộ độc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong chiều 5-4, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng tổ chức cuộc khẩn sau khi xảy ra vụ ngộ độc ở hai trường học ở phường Vĩnh Trường.

Tại cuộc họp này, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục theo dõi, tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho các học sinh. Chỉ đạo Trung tâm Giám định y khoa tỉnh khẩn trương có kết luận giải phẩu tử thi; trường hợp cần thiết, mời chuyên gia y tế tại các tuyến đầu hỗ trợ.

Các sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Quản lý thị trường tỉnh khẩn trương tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã để thực hiện tổng kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP Nha Trang được giao chỉ đạo Công an TP tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định; chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan kiểm tra, xử lý kiên quyết tình trạng bán hàng rong, thức ăn đường phố trên địa bàn.