Vì sao Sơn Tùng M-TP phải nộp lại số tiền thu được từ MV đã bị gỡ?

Ngày 5-5, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL Phạm Cao Thái cho biết đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐXPVPHC xử phạt Công ty TNHH M-TP Entertainment liên quan đến MV gây tranh cãi thời gian của ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Theo quyết định này, công ty của ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã có hành vi lưu hành bản ghi hình "There's No One At All" trên trang mạng xã hội Youtube có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lí xã hội, vi phạm khoản 3 Điều 13 Nghị định 38/2021 của Chính phủ.

Với vi phạm trên, công ty TNHH M-TP Entertainment bị phạt 70 triệu đồng, tiêu hủy bản ghi hình "There's No One At All"; nộp lại số lợi thu được từ MV. Đồng thời phải tháo gỡ bản ghi hình "There's No One At All" dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số.

Sau khi thông tin này được công bố, cộng đồng mạng đã thắc mắc về việc: Tại sao đã bắt nộp phạt tiền rồi mà công ty của Sơn Tùng M-TP còn phải nộp lại số tiền đã thu được từ MV này?

Theo quy định tại Nghị định 38/2021, hành vi của công ty M-TP là vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 13. Theo đó, với những vi phạm tại khoản này thì tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm sẽ phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi phạm hành chính. Cụ thể:

Điều 13. Vi phạm quy định về lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật biểu diễn

...

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội.

…

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

…

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

d) Buộc tháo gỡ bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

Với trường hợp của Sơn Tùng M-TP, việc lưu hành MV vi phạm hành chính thì số tiền có được từ MV này được xác định là số lợi bất hợp pháp (ví dụ tiền thu được từ quảng cáo, từ số lượt xem mà Youtube trả về…) sẽ phải nộp lại cho nhà nước.

Ngoài ra, mức phạt quy định tại Điều 13 là mức phạt áp dụng đối với cá nhân vi phạm, trường hợp này, công ty TNHH M-TP Entertainment phát hành MV vi phạm nên sẽ áp dụng mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân, tức khung tiền phạt là từ 60 đến 80 triệu đồng. Mức tiền phạt cụ thể được xác định theo Luật Xử lý vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền là 70 triệu đồng.