Vì sao vàng càng tăng giá, mua iPhone 15 càng có lợi?

(PLO)- Nếu so sánh với phiên bản đầu tiên của iPhone, chiếc iPhone 15 có mức tăng giá 150%

Trong báo cáo mới phát hành, Tập đoàn đầu tư Incrementum AG (Liechtenstein) tiếp tục công bố giá trị quy đổi giữa vàng và iPhone. Incrementum AG nhận xét, giá trị của vàng ngày càng được cải thiện so với chiếc điện thoại mang tính biểu tượng hàng đầu hiện nay.

Theo đó, Incrementum AG tính toán, hiện giá trị của iPhone 15 Pro với dung lượng bộ nhớ 1TB có giá tương đương chỉ bằng khoảng 0,78 ounce vàng, thấp hơn 10% một chút so với giá năm ngoái.

Người Việt rất hào hứng với iPhone thế hệ mới nhất. Ảnh: Phương Minh

"Điều này có nghĩa, bạn đang tiêu xài ít vàng hơn để mua iPhone hiện nay nếu so với cách đây 16 năm. Giá vàng tăng mạnh đã giúp việc mua iPhone trở nên hời hơn vì giá iPhone rẻ đi so với vàng, trong khi chiếc điện thoại ngày nay có tính năng mạnh hơn so với thế hệ đầu tiên" - Incrementum AG nhấn mạnh.

Nhiều người sẵn sàng thức xuyên đêm để mua bằng được chiếc iPhone 15 đắt giá nhất. Ảnh: Phương Minh

Trong khi đó, nếu tính theo đồng USD, bức tranh lại hoàn toàn khác. Năm 2007, chiếc iPhone đầu tiên có giá 599 USD. Tuy nhiên ngày nay, điện thoại thông minh này có giá 1.499 USD.

"Khi so sánh với phiên bản đầu tiên của iPhone, chiếc iPhone 15 có mức tăng giá 150% hoặc tỉ lệ lạm phát iPhone hàng năm là 5,9%" - các chuyên gia phân tích Incrementum AG cho biết.

Phiên giao dịch hôm nay (5-10), giá vàng thế giới tiếp tục duy trì mức 1.823 USD/ounce, tương đương 54,2 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 56,3 và 68,85 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng SJC hiện nay đang chạm mốc gần 69 triệu đồng/lượng và luôn cao hơn giá vàng thế giới gần 15 triệu đồng đã giúp người Việt rất có lợi nếu bán vàng SJC mua iPhone. Video: Phương Minh

Hiện trên cửa hàng trực tuyến Apple Việt Nam đang bán chiếc iPhone 15 Pro max có bộ nhớ 256GB (vốn rất được nhiều người tiêu dùng Việt lựa chọn) có giá 34.999 đồng.

1 lượng vàng SJC hiện mua được 2 chiếc iPhone 15 cao cấp nhất. Ảnh: Phương Minh

Với mức giá vàng SJC hiện nay (cao hơn vàng thế giới đến 14,65 triệu đồng) thì rõ ràng người cầm vàng đang rất hời khi mua được 2 chiếc điện thoại iPhone 15 này.

