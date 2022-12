VIDEO: Cháy lớn tại nhà kho chứa chứng cứ của Sở cảnh sát New York

(PLO)- Một đám cháy lớn đã bùng lên tại nhà kho chứa chứng cứ của Sở Cảnh sát TP New York khiến ít nhất 8 người bị thương và một phần nhà kho bị sụp đổ.

Ngày 14-12, đài CBS News dẫn thông tin từ Sở cứu hỏa New York (FDNY) cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát tại kho Kiểm soát & Tạm giữ Chứng cứ của Sở Cảnh sát New York (NYPD) ở khu phố Red Hook ở TP New York (bang New York, Mỹ) hôm 13-12.

Chỉ 2 giờ sau khi đám cháy được báo cáo lần đầu tiên, hơn 140 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Đám cháy cũng gây nên một vụ nổ lớn khiến một phần nhà kho bị sụp đổ, buộc một số đơn vị cứu hỏa phải rút lui.

Theo FBNY, vụ cháy khiến ít nhất 8 người bị thương, bao gồm 3 lính cứu hỏa, 3 kỹ thuật viên chuyển phát nhanh EMS và 2 thường dân. May mắn tất cả nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Ngọn lửa được cho là bắt đầu từ một kệ chứa hàng trước khi lan rộng khắp nhà kho rộng hơn 743 mét vuông.

Đây là 1 trong 5 nhà kho mà NYPD sử dụng để cất giữ các chứng cứ bị tịch thu. Những bằng chứng có kích cỡ quá lớn để vừa trong các khu vực lưu trữ "bình thường" cũng được lưu giữ ở đó.

“Những mẫu ADN, những bằng chứng từ các vụ phạm tội trong quá khứ, các vụ trộm, cả các vụ nổ súng và một số bằng chứng sinh học đều được cất giữ ở đây” - Giám đốc Sở NYPD Jeffrey Maddrey nói với các phóng viên tại cuộc họp báo chiều ngày 13-12.

Các quan chức NYPD cho biết vẫn chưa xác định được chính xác mức độ thiệt hại cho đến khi ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Những đoạn video do người dân sống trong thành phố quay lại cho thấy một cột khói khổng lồ bay lên không trung có thể nhìn thấy từ cách xa hàng km.

KHÔI CHƯƠNG