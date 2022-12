VIDEO: Lửa nhấn chìm một trung tâm mua sắm lớn ở ngoại ô Moscow

(PLO)- Châu Âu đã trải qua một năm 2022 đầy biến động với nhiều sự kiện không chỉ có ảnh hưởng trong khu vực mà còn tác động đến an ninh, kinh tế toàn cầu.

09/12/2022 07:37

(PLO)- Texas trở thành bang thứ 5 ở Mỹ cấm các cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị do chính phủ cấp do lo ngại mối đe dọa an ninh quốc gia.