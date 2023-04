VIDEO: Chung cư cháy dữ dội, 16 người chết

(PLO)- Vụ cháy dữ dội tại một chung cư ở Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) làm 16 người chết và 9 người bị thương.

Ngày 16-4, Lực lượng Phòng vệ Dân sự Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE) cho biết vụ cháy dữ dội tại một chung cư ngày 15-4 đã làm 16 người thiệt mạng và 9 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Tờ The National có trụ sở tại Abu Dhabi cho biết ngọn lửa đã nhấn chìm tòa nhà năm tầng ở khu phố Al Ras - một trong những khu phố lâu đời nhất ở Dubai. Khu vực này là nơi sinh sống của nhiều công nhân và thương nhân nhập cư.

"Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân của vụ hoả hoạn là do toà nhà không tuân thủ các yêu cầu về an ninh và an toàn" - tờ The National dẫn lời Lực lượng Phòng vệ Dân sự Dubai.

HOÀNG NHI