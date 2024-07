VIDEO: Houthis không kích tòa nhà gần lãnh sự quán Mỹ ở Israel, 1 người chết 19/07/2024 16:34

Ngày 19-7, nhóm vũ trang Houthis (Yemen) đã nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào trung tâm TP Tel Aviv (Israel), gần tòa nhà lãnh sự quán Mỹ, khiến một người thiệt mạng, theo tờ The New York Times.

The New York Times dẫn lời một quan chức an ninh Israel rằng vào 3 giờ sáng 19-7 (giờ địa phương), một UAV cỡ lớn đã đâm vào một tòa nhà chung cư ở Tel Aviv.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ không kích tại tòa nhà dân cư bên cạnh lãnh sự quán Mỹ ở Israel ngày 19-7. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Video hiện trường vụ không kích tòa nhà gần lãnh sự quán Mỹ ở Israel ngày 19-7. Nguồn X

Người phát ngôn của nhóm Houthis - ông Yahya Sarea xác nhận nhóm này đã không kích tòa nhà gần lãnh sự quán Mỹ ở Israel và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công như vậy.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu này để đáp trả các vụ thảm sát và tội ác hàng ngày của Israel đối với anh em chúng tôi ở Dải Gaza. Các hoạt động của chúng tôi sẽ chỉ chấm dứt khi hành động xâm lược dừng lại và lệnh bao vây người dân Palestine ở Dải Gaza được dỡ bỏ” - ông Sarea nói.

Người phát ngôn lưu ý rằng Houthis đã sử dụng một UAV mới, có thể vượt qua hệ thống phòng thủ của Israel và không bị radar phát hiện.

Sau vụ tấn công, Thị trưởng TP Tel Aviv - ông Ron Huldai nói rằng TP đang trong tình trạng “báo động cao” và yêu cầu người dân tuân thủ các hướng dẫn khẩn cấp.

“Cuộc chiến vẫn còn ở đây, và rất khó khăn và đau đớn” - ông Huldai viết trên X.

Lực lượng Phòng vệ Israel nói rằng cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ nổ là do một “mục tiêu trên không” rơi xuống.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã tăng cường tuần tra trên không “để bảo vệ không phận Israel” và đang điều tra nguyên nhân còi báo động không vang lên khi UAV xâm nhập.