VIDEO: Ông Biden ấn tượng với anh quay phim 'cơ, múi' người Nga tại G20

(PLO)- Một anh chàng quay phim người Nga với cơ thể đầy cơ bắp đã thu hút sự chú ý từ Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Indonesia hôm 15-11.

Theo đài RT, tại hội nghị thượng đỉnh G20 (nhóm các nền kinh tế lớn) hôm 15-11, một nhân viên quay phim người Nga tên Yuri Sholmov đã thu hút sự chú ý từ Tổng thống Mỹ Joe Biden với cơ thể đầy cơ đầy múi của anh.

Anh Sholmov - nhân viên quay phim của đài truyền hình Channel One Russia - đã gặp Tổng thống Biden và một số nhà lãnh đạo phương Tây khác tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia.

Tổng thống Biden đã vô cùng ấn tượng trước cơ thể cường tráng của Sholmov.

“Nhân tiện, tôi rất lo lắng về bắp tay của anh chàng này. Bắp tay của anh ấy to bằng bắp chân của tôi. Sẽ rất an toàn khi có một người đàn ông to lớn như anh ấy kế bên. Tôi hy vọng chúng ta cùng phe với nhau” - Tổng thống Biden nói và chỉ về anh quay phim Sholmov.

Khi được thông báo rằng Sholmov thực tế là người Nga, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm: “Tôi không quan tâm anh ta là ai. Bắp tay của anh ấy thực sự ấn tượng. Chúng tôi thường gọi chúng là những khẩu súng lớn”.

Trong video, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mỉm cười trước những chia sẻ của người đồng cấp Mỹ, đồng thời chúc chàng nhân viên quay phim Nga “sẽ tiếp tục tập luyện thật tốt” để giữ vóc dáng.

VIDEO: Ông Tập Cận Bình phàn nàn Thủ tướng Canada vì để rò rỉ nội dung cuộc họp (PLO)- Bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tỏ ra không hài lòng với Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì để rò rỉ cuộc nói chuyện giữa họ với truyền thông.

KHÔI CHƯƠNG