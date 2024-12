VIDEO: Ông Netanyahu đến vùng đất Israel vừa kiểm soát của Syria 18/12/2024 11:19

Ngày 17-12, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng lực lượng Israel sẽ ở lại vùng đệm giữa Israel và Syria cho đến khi đạt được thỏa thuận với Damascus về “đảm bảo an ninh cho Israel", theo tờ The Times of Israel.

Đến đỉnh núi Hermon (phía Syria) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel - Trung tướng Herzi Halevi và các quan chức quân sự cấp cao khác, ông Netanyahu nói: “Tôi đang ở đỉnh núi Hermon cùng các chỉ huy cấp cao để đánh giá tình hình và xác định phương án tốt nhất đảm bảo an ninh cho chúng ta”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến đỉnh núi Hermon (phía Syria) ngày 17-12. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG ISRAEL

Thủ tướng Israel nhắc lại rằng ông đã đến núi Hermon 53 năm trước với tư cách là một người lính. “Nơi này không thay đổi, nhưng tầm quan trọng của nó đối với an ninh Israel tăng lên đáng kể” - ông Netanyahu lưu ý.

Ông Netanyahu nói thêm rằng trong tương lai, Israel sẽ “xác định phương án tốt nhất để đảm bảo an ninh cho đất nước”.

Video Thủ tướng Benjamin Netanyahu đến vùng đất Israel vừa kiểm soát của Syria ngày 17-12. Nguồn: X

Bộ trưởng Katz cũng mô tả núi Hermon là “đôi mắt của Nhà nước Israel để phát hiện các mối đe dọa gần và xa”.

“Chúng tôi sẽ ở lại đây chừng nào còn cần thiết. Sự hiện diện của chúng tôi tại đỉnh Hermon này sẽ tăng cường an ninh, vừa quan sát vừa răn đe các thành trì của nhóm Hezbollah (Lebanon) và những kẻ nổi loạn ở Damascus” - theo ông Katz.

Israel đã tiến vào vùng đệm do Liên Hợp Quốc (LHQ) quản lý tại Cao nguyên Golan vài giờ sau khi các lực lượng đối Syria lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad hôm 8-12.

LHQ và nhiều quốc gia đã lên án việc Israel xâm nhập vùng đệm này.