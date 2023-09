Vinamilk - thương hiệu sữa 3 tỷ đô - được vinh danh Top 5 toàn cầu về tính bền vững

04/08/2023 21:33

(PLO)- Ngày 3-8, Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đã vinh dự đón nhận giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023” (Best Companies to Work for in Asia 2023) tại giải thưởng HRAA (HR Asia Awards).