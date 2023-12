VinFast VF 7: cỗ máy nhanh và mạnh nhất phân khúc C-SUV

Thị trường ô tô dịp cuối năm trở nên sôi động với sự xuất hiện của nhiều dòng xe mới. Những ngày đầu tháng 12, VF 7 chiếm “spotlight” khi công bố giá và nhận đặt cọc kèm chương trình ưu đãi.

Tại sự kiện lái thử dành cho giới truyền thông và chuyên gia xe, VF 7 gây ấn tượng mạnh về khả năng vận hành cũng như thiết kế thời thượng.

Trọn vẹn từ thẩm mỹ đến vận hành

Từng lái rất nhiều dòng xe ở các phân khúc, tầm giá khác nhau, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng bị thuyết phục ngay sau khi cầm lái VF 7 bởi sự khả năng tăng tốc rất tốt cũng như sự ổn định của xe.

Vị chuyên gia xe đã chốt mua VF 7 ngay khi hãng mở đặt trước. “VF 7 ghi điểm gần như tuyệt đối từ thiết kế, công nghệ tới vận hành. Xe mang lại sự phấn khích cho người lái, ổn định và êm ái nhờ hiệu quả của hệ thống treo, khả năng cách âm cabin cũng rất tốt”, anh Thắng nói.

VF 7 được đánh giá cao về trải nghiệm lái nhờ sở hữu sức mạnh động cơ lên tới 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Đồng quan điểm, chuyên gia Lê Vương Thịnh (kênh XeTV) nhận định, VF 7 là một trong những chiếc xe có cảm giác lái thú vị nhất phân khúc. Sở hữu sức mạnh động cơ “khủng”, nhưng người lái vẫn dễ dàng kiểm soát xe nhờ hệ thống lái chính xác.

“Tôi bất ngờ với khả năng vận hành của xe, cực kì mạnh mẽ, cực kì chính xác. Đặc biệt, phản hồi vô-lăng rất thật tay, đảm bảo tính chính xác trong từng pha lái”, anh Vương Thịnh nhận xét.

Sau khi trải nghiệm, reviewer Phạm Ngọc Tân (kênh Đường 2 Chiều) cho biết: “VF 7 có hai điểm rất đáng giá là sức mạnh động cơ và tính thẩm mỹ vượt tầm phân khúc”.

Được chắp bút bởi Torino Design, VF 7 từng là một trong những mẫu concept ấn tượng nhất khi lần đầu được trưng bày tại Los Angeles Motor Show 2022. Thể thao, cá tính và thời thượng là những từ được nhiều chuyên gia đánh giá về thiết kế của chiếc C-SUV điện. Tuỳ chọn trần kính toàn cảnh là điểm nhấn thú vị kết hợp với khoang lái rộng rãi, nội thất cao cấp, VF 7 gần như không có “điểm chết”.

Anh Tùng Trịnh (diễn đàn Tinh Tế) cho rằng, studio danh tiếng Torino Design (Ý) đã đưa xu hướng thiết kế thời thượng trong làng xe hơi quốc tế vào VF 7.

VF 7 sở hữu thiết kế tinh tế, hiện đại đến từ studio danh tiếng Torino Design.

“Với tổng thể thiết kế thể thao, hiện đại và nổi bật, VF 7 cân đối và bắt mắt. Những đường nét thiết kế tài tình và tinh tế khiến VF 7 phù hợp với đa số khách hàng từ cá nhân đến gia đình”, anh Tùng Trịnh nói.

Mẫu xe điện “đáng tiền”

Chi phí lăn bánh của VF 7 được giới quan sát cho rằng rất cạnh tranh trong bối cảnh “chật chội” của phân khúc C-SUV hiện tại. Chuyên gia Trịnh Lê Hùng (AutoDaily) cho hay, nếu so sánh giá lăn bánh, VF 7 chồng lên vùng giá của Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson. Tuy nhiên xét về chỉ số công suất thì VF 7 gấp đôi, thậm chí gần gấp 3 so với đối thủ.

“Trải nghiệm lái VF 7 gần gấp đôi với các đối thủ cùng tầm giá lăn bánh. Xe tăng tốc vọt, cấu trúc AWD giúp xe giữ độ chắc chắn mỗi khi vọt đi hay vào cua, phanh êm ái. Nền tảng cơ khí của xe vô cùng dày dặn, thiết kế hầm hố, VF 7 là chiếc xe đáng tiền trong phân khúc C”, vị chuyên gia nhận định.

Phân tích kỹ hơn về chi phí lăn bánh và sử dụng, reviewer Hoàng Vũ (kênh Xe Hay) cho rằng, VF 7 thu hút người dùng bởi chính sách giá tốt và chi phí sử dụng rất rẻ khi so với xe xăng.

“Chi phí lăn bánh thậm chí còn thấp hơn giá niêm yết vì ô tô điện vẫn được miễn 100% phí trước bạ, cộng thêm ưu đãi 30 triệu đồng khách đặt cọc VF 7 tiên phong”, anh nói.

: VinFast chính thức nhận đặt cọc VF 7 từ 2-12 với ưu đãi 30 triệu đồng và miễn phí 1 năm sạc pin tại trụ sạc công cộng cho khách hàng tiên phong.

Cụ thể, nếu khách hàng mua bản Base thuê pin giá 850 triệu đồng, bản Plus thuê pin giá 999 triệu đồng. Tuy nhiên, chi phí lăn bánh tại Hà Nội thấp hơn cả giá niêm yết, chỉ khoảng 842 triệu đồng với bản Base và 991 triệu đồng với bản Plus. Trong khi xe xăng đến hết 2023 sẽ hết ưu đãi 50% phí trước bạ khiến tương quan so sánh càng lợi thế hơn cho VF 7 khi đặt lên bàn cân so sánh. Về chi phí sử dụng, xe điện có ưu thế hơn rất nhiều bởi chi phí nhiên liệu hay bảo dưỡng đều rẻ hơn hẳn so với xe xăng cùng phân khúc.

Vượt trội từ hàm lượng trang bị, công nghệ an toàn, nhất là sức mạnh động cơ, nhưng giá lăn bánh của VF 7 giá chỉ tương đương các xe cùng phân khúc chạy động cơ đốt trong. “VF 7 là chiếc xe đáng tiền”, chuyên gia Chu Hữu Thọ (kênh Autobikes) kết luận.

TN