Vĩnh Phúc: Xử lý hàng chục thanh thiếu niên vi phạm giao thông trên quốc lộ 21/11/2024 12:03

Ngày 21-11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mặc dù thời gian qua lực lượng CSGT Công an tỉnh và Công an huyện Tam Đảo đã triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Tuy nhiên, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm về TTATGT vẫn còn diễn ra khá phổ biến.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh về việc tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn chặn, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT, Công an huyện Tam Đảo đã huy động tối đa lực lượng khảo sát, rà soát, nắm phương thức hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên có hành vi vi phạm.

Đồng thời, tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm mà các thanh, thiếu niên thường xuyên hoạt động để chủ động phương án xử lý.

Trong ngày 20-11, lực lượng CSGT Công an huyện Tam Đảo đã tổ chức tuần tra, chốt điểm từ km7 đến km21, thuộc quốc lộ 2B (đường lên thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo), qua đó phát hiện xử lý 29 phương tiện với 58 thanh thiếu niên, tạm giữ 24 xe mô tô và 5 bộ giấy tờ xe.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không gắn biển số, không có giấy phép lái xe, người điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi tham gia giao thông... đã bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý.