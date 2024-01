VKSND quận Gò Vấp: Tăng cường trách nhiệm công tố, chống oan sai

Ngày 9-1, VKSND quận Gò Vấp (TP.HCM) tổ chức hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024.

Theo báo cáo, trong năm 2023, Cơ quan điều tra (CQĐT) - Công an quận Gò Vấp đã khởi tố mới 508 vụ - 494 bị can, tăng 67 vụ so với cùng kỳ. Tăng nhiều đối với nhóm tội phạm về ma túy, trật tự an toàn xã hội.

Về tranh chấp dân sự có chiều hướng tăng với tính chất ngày càng phức tạp, chủ yếu về tranh chấp tài sản, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Riêng đối với án hôn nhân gia đình thì tranh chấp ly hôn chiếm tỉ lệ cao, thụ lý mới 1.439 vụ việc, chiếm tỉ lệ 67,11%.

Trong năm công tác, VKS quận Gò Vấp đã nâng cao chất lượng kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; đảm bảo kiểm sát 100% các vụ án hình sự từ khi mới khởi tố và suốt quá trình điều tra. Không có án quá hạn điều tra, không có án đình chỉ không tội, oan sai.

Quang cảnh hội nghị hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2024 tại VKSND quận Gò Vấp. Ảnh: SONG MAI

Trong năm 2024, VKS quận Gò Vấp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Tiếp tục phối hợp với CQĐT kiểm tra việc tiếp nhận, xác minh tin báo, tố giác về tội phạm tại công an cấp xã, phường. Tăng cường trách nhiệm công tố với hoạt động điều tra để chống bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó viện trưởng VKSND TP.HCM Nguyễn Thanh Sang chúc mừng những thành tích mà VKSND quận Gò Vấp đã được. Đơn vị là lá cờ đầu trong phong trào thi đua.

Theo ông Sang, trong năm 2024, tình hình kinh tế khó khăn, dẫn đến các tranh chấp dân sự, khiếu kiện kéo dài, phức tạp hơn. Các tội phạm ma túy, lừa đảo qua công nghệ cao… chưa có dấu hiệu giảm, đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Người đứng đầu phải giữ đoàn kết, nêu gương. Kiểm sát viên phải nhập tâm, tập trung trong việc kiểm sát; tăng cường bồi dưỡng tìm ra giải pháp đối với mặt thiếu sót.

VKSND quận Gò Vấp là một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích trong năm 2023. Ảnh: SONG MAI

Cũng theo Phó Viện trưởng VKSND TP.HCM, công tác thực hành quyền công tố phải đi vào thực chất vụ án. Bởi VKS phê chuẩn, chịu trách nhiệm trước ngành, trước pháp luật. Khi một vụ đã phê chuẩn phải xét xử được; đề ra yêu cầu xác minh sát với thực tế vụ án và đảm bảo tranh tụng, lí lẽ thuyết phục và qua xét xử để lại dư luận tốt.

Cạnh đó, trong năm 2024, VKS quận Gò Vấp phải quán triệt, nâng cao nhận thức tuân thủ và làm tốt nghị quyết về cải cách tư pháp; nghị quyết về phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan tiến hành tố tụng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Viện trưởng VKSND quận Gò Vấp Nguyễn Quỳnh Lan cho biết, đơn vị sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo; khắc phục những hạn chế và phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn để triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

SONG MAI