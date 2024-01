VKSND quận Tân Phú, TP.HCM: Năm 2023 không có trường hợp đình chỉ do không phạm tội

(PLO)- Theo báo cáo của VKSND quận Tân Phú, TP.HCM, không có trường hợp nào đình chỉ bị can do không phạm tội, không có trường hợp nào VKS hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của CQĐT và không có trường hợp nào tòa án tuyên không phạm tội.

Chiều nay (9-1), VKSND quận Tân Phú, TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024.

Tham gia hội nghị có ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng VKSND TP.HCM), ông Phạm Minh Mẫn (Chủ tịch UBND quận Tân Phú), ông Trần Quang Trung (Chi cục trưởng Chi cục THADS quận Tân Phú), đại diện TAND quận Tân Phú...

Ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng VKSND TP.HCM) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: YC

Không có trường hợp nào tòa án tuyên không phạm tội

Theo báo cáo tóm tắt tổng kết công tác kiểm sát năm 2023, VKSND quận Tân Phú đã kiểm sát và ban hành yêu cầu kiểm tra, xác minh 100% tin báo... Về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự, VKSND quận Tân Phú đã giải quyết 501 vụ/ 379 bị can (đạt tỉ lệ giải quyết 77,8%).

Tổng thụ lý tại VKS quận Tân Phú phải giải quyết là 213 vụ/ 357 bị can, đã truy tố 213 vụ/357 bị can (đạt tỉ lệ 100%). Tổng thụ lý tại toà án 260 vụ/432 bị can, đã xét xử 212 vụ/340 bị cáo, đình chỉ 1 vụ/1 bị cáo (Vụ án cố ý gây thương tích theo khoản 1 Điều 134 BLHS, đình chỉ do bị hại rút đơn)...

Đáng chú ý, theo báo cáo, năm 2023, không có trường hợp nào đình chỉ bị can do không phạm tội, không có trường hợp nào VKS hủy bỏ quyết định đình chỉ điều tra của CQĐT để quyết định truy tố, không có trường hợp nào tòa án tuyên không phạm tội. Kiểm sát viên trực tiếp tham gia vào nhiều hoạt động điều tra ngay từ giai đoạn đầu của vụ án, đề ra yêu cầu điều tra cụ thể, hợp lý. Liên ngành tố tụng hình sự quận Tân Phú thường xuyên trao đổi, tổ chức họp định kỳ, đã giải quyết theo thủ tục rút gọn 1 vụ; xây dựng 45 vụ án trọng điểm. Đồng thời, cùng bàn bạc, thống nhất hướng xử lý đối với các vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau hay được dư luận xã hội quan tâm qua đó đã đạt được tỉ lệ án trả điều tra bổ sung thấp (vượt chỉ tiêu đề ra)...

Để đạt được kết quả này, VKSND quận Tân Phú đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác như kiểm chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tin báo của CQĐT, kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, kiểm sát viên tham gia đầy đủ các hoạt động tố tụng như dự cung, phúc cung. Không để xảy ra oan, sai, đình chỉ điều tra do không phạm tội, tòa án tuyên không phạm tội...

Tuy nhiên, theo VKSND quận Tân Phú vẫn còn một số hạn chế như có 3 vụ án hình sự bị huỷ, 1 vụ án dân sự bị sửa có trách nhiệm của VKS, qua kiểm tra nghiệp vụ về hình sự còn một số thiếu sót cần rút kinh nghiệm...

Bà Lê Thu Cúc (Viện trưởng VKSND quận Tân Phú) nhận Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc. Ảnh: YC

Từ đó, VKSND quận Tân Phú đã đề ra những mục tiêu trong kế hoạch công tác kiểm sát năm 2024. Trong đó, triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp, giải pháp chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trọng tâm là chỉ đạo tăng cường hơn nữa trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra một cách thực chất, hiệu quả, kiểm sát chặt chẽ và chủ động phối hợp với CQĐT ngay từ khi thụ lý giải quyết nguồn tin tội phạm và trong suốt quá trình điều tra...

Quá trình giải quyết vụ án hình sự thực hiện nghiêm các nguyên tắc của pháp luật Hình sự và TTHS. Trong đó, chú trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, kịp thời thu thập và chuyển hóa chứng cứ ngay khi bị can khai nhận hành vi để bảo đảm việc chứng minh tội phạm kể cả khi phản cung...

Phải giữ gìn kỷ cương và đoàn kết nội bộ

Tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng VKSND TP.HCM) cho rằng VKSND quận Tân Phú là một trong 7 đơn vị đạt đơn vị xuất sắc, đóng góp vào thành tích chung của VKSND TP. Điều này thể hiện sự cố gắng của lãnh đạo và tập thể VKSND quận Tân Phú. VKSND TP ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của VKSND quận Tân Phú. Tuy nhiên, bên cạnh một số hạn chế được nêu trong báo cáo, cần lưu ý về chỉ tiêu trả hồ sơ điều tra bổ sung...

Ông Nguyễn Đức Thái (Viện trưởng VKSND TP.HCM) trao Bằng khen cho các cá nhân đã có thành tích tiêu biểu. Ảnh: YC

Theo ông Thái, về kế hoạch năm 2024, VKSND quận Tân Phú đã bám sát kế hoạch của VKSND TP.HCM, tuy nhiên vẫn còn thiếu một số chỉ tiêu, cần rà soát bổ sung.

Về chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024, ông Thái nhấn mạnh một số nội dung cần lưu ý như phải giữ gìn kỷ luật kỷ cương và đoàn kết nội bộ. Theo đó, phải kịp thời phát hiện những vi phạm để chấn chỉnh, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm, nghiêm cấm bao che vi phạm vì thành tích chung của đơn vị. Theo ông Thái, nếu có kiểm sát viên nào "không ngay ngắn" phải nhắc nhở ngay hoặc thay kiểm sát viên để không xảy ra vi phạm...

Đáp lời, bà Lê Thu Cúc (Viện trưởng VKSND quận Tân Phú) tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cho rằng trong thời gian tới VKSND quận Tân Phú sẽ đề ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2024.

Được khen tặng Tập thể lao động xuất sắc Với những kết quả đạt được, VKSND quận Tân Phú đã được ngành, Quận ủy, UBND quận Tân Phú khen thưởng nhiều thành tích. Cụ thể, về tập thể, năm 2023, VKSND quận Tân Phú vượt 28/94 chỉ tiêu, được khen tặng Tập thể lao động xuất sắc. Ngày 1-12-2023 được UBND quận Tân Phú tặng Giấy khen vì có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2003- 2023. Được Viện trưởng VKSND TP.HCM tặng giấy khen trong phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025)... Về cá nhân, 2 cá nhân được Viện trưởng VKSND Tối cao khen tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, 1 cá nhân được Viện trưởng VKSND Tối cao tặng Bằng khen chiến sĩ thi đua cơ sở hai năm liên tục 2022-2023. 7 cá nhân được Viện trưởng VKSND TP khen tặng Giấy khen trong các phong trào thi đua...

YẾN CHÂU