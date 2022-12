Vờ hỏi đường để giật bay dây chuyền 1 phụ nữ đi bộ

(PLO)-Giả vờ hỏi đường để người phụ nữ mất cảnh giác rồi bất ngờ áp sát giật sợi dây chuyền, sau đó tăng ga bỏ trốn trong sự bàng hoàng của bị hại.

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Đình Nghĩa 20 tuổi, trú tổ 23, phường An Khê, về tội ướp giật tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 7-12, Nghĩa lấy xe máy của người nhà dạo quanh khu vực dân cư A32, thuộc phường An Khê, khi đến kiệt 01 Lê Trọng Tấn, Nghĩa phát hiện chị Phạm Thị T. (40 tuổi), trú tại tổ 5, phường An Khê đang đi bộ một mình, có đeo dây chuyền vàng trên cổ nên nảy sinh ý định cướp giật.

Nghĩa giả vờ hỏi đường để chị Thảo mất cảnh giác rồi bất ngờ áp sát giật sợi dây chuyền, sau đó tăng ga bỏ trốn trong sự bàng hoàng của bị hại.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê đã khẩn trương áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, truy xét đồng thời xác định Nghĩa là thủ phạm gây ra vụ cướp giật nói trên.

Tại cơ quan Công an, Nghĩa thừa nhận đã cướp giật sợi dây chuyền của chị Thảo và đem bán được 3 triệu đồng, dùng để tiêu xài cá nhân. Hiện Nghĩa đã bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra.

NGÔ QUANG