Bỏ thuốc mê để cướp tài sản chủ nhà rồi trốn sang Trung Quốc

(PLO)- Trong lúc nấu ăn cho chủ nhà, Hạnh đã bỏ thuốc mê vào thức ăn, làm hai người hôn mê rồi tiến hành lấy nhiều tài sản có giá trị, sau đó bỏ trốn sang Trung Quốc.

Tối 30-12, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Công an TP Hà Tiên vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Bộ Công an tiếp nhận đối đối tượng truy nã Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh Hạnh (42 tuổi, quê quán ở TP Cần Thơ).

Đối tượng Hạnh bị Công an Trung Quốc bắt và trao trả tại cửa khẩu Lý Vạn (tỉnh Cao Bằng).

Theo hồ sơ, Hạnh bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tiên ra Quyết định truy nã ngày 26-4-2016 về tội cướp tài sản. Trước đó, tối 22-10-2015, Hạnh đến nhà chị PTM (ở phường Bình San, TP Hà Tiên) để xin việc làm.

Sau đó, Hạnh vào bếp nấu ăn, rồi lợi dụng lúc chị M. không chú ý, mất cảnh giác, Hạnh bỏ thuốc mê vào thức ăn. Dùng bữa xong, chị M. và một người bạn cảm thấy buồn ngủ và rơi vào hôn mê ngay sau đó.

Thấy vậy, Hạnh gỡ lấy một bộ vòng xi-men và một chiếc nhẫn bằng vàng 18K, tổng trọng lượng hơn 1,1 lượng vàng, cùng năm điện thoại di động, một máy tính bảng và năm triệu đồng của hai nạn nhân.

Gây án xong, Hạnh bỏ trốn qua nhiều địa phương và xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc cho đến ngày bị bắt giữ.

CHÂU ANH