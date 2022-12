1 người dân nhặt được số tiền lớn mang nộp công an

(PLO)- Dù gia đình đang cần để cải tiến dây chuyền phục vụ việc kinh doanh, tuy nhiên, khi nhặt được số tiền lớn, một người dân ở Kiên Giang đã giao nộp cho công an để tìm người đánh rơi.

Ngày 28-12, Công an tỉnh Kiên Giang cho hay Công an huyện U Minh Thượng vừa có buổi gặp gỡ, biểu dương ông Lê Văn Tổng (53 tuổi, ngụ xã Thạnh Yên). Ông Tổng là người đã nhặt được túi tiền trên đường, sau đó, ông đã đến trình báo, nộp lại cho công an để ra thông báo tìm người đánh rơi.

Cụ thể, chiều 21-12, trong lúc điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 63, hướng từ xã Vĩnh Hòa (huyện U Minh Thượng) về hướng chợ Thứ Bảy (huyện An Biên). Đến đoạn thuộc xã Thạnh Yên, ông Lê Tổng phát hiện một người đi xe mô tô phía trước làm rơi túi nilon màu đen.

Kiểm tra bên trong túi, ông Tổng phát hiện có nhiều tiền, ngay lập tức ông đã điều khiểu xe đuổi theo xe để trả lại, nhưng không kịp. Sau đó, ông Tổng nhờ con ruột đưa đến Công an huyện U Minh Thượng để trình báo vụ việc, đồng thời giao lại toàn bộ số tiền, nhờ tìm người bị đánh rơi để trao trả lại.

Qua tìm hiểu, ông Tổng sinh sống bằng nghề làm bún, dù gia đình ông hiện cần khoảng 140 triệu đồng để đầu tư, cải tiến công nghệ làm bún. Tuy nhiên khi nhặt được số tiền lớn, ông không nảy sinh lòng tham, mà đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

“Nhặt được của rơi thì trả lại chứ mình lấy làm gì, người ta mất của người ta buồn lắm, sợ người ta mất của rồi nghĩ chuyện quẩn, tội nghiệp” - ông Tổng bộc bạch.

Công an huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang), thông báo: Ai là chủ tài sản bị đánh rơi vào thời gian, địa điểm nêu trên thì liên hệ đến Công an huyện U Minh Thượng, qua số điện thoại 0919.632.623 (Trung tá Đoàn Văn Nhanh) để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Khi đi mang theo CCCD hoặc CMND còn giá trị sử dụng, cùng đơn trình báo mất tài sản có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tài sản trên.

CHÂU ANH