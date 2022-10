Vòng 21 V-League: Cuộc đua tử thần!

(PLO)- Có ít nhất sáu đội bóng buộc phải có điểm để chạy trốn khỏi nhóm cầm đèn đỏ khi đường đua V-League 2022 ngày càng ngắn lại với những diễn biến khó lường.

Những cuộc đụng độ trực tiếp giữa các đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng có ý nghĩa rất quan trọng như một trận cầu 6 điểm để tránh xa khu vực nguy hiểm. Đáng chú ý nhất là chuyến làm khách lành ít dữ nhiều của HA Gia Lai vào chiều 22-10 trên sân của SHB Đà Nẵng (On Football trực tiếp lúc 17 giờ).

HA Gia Lai nặng nề tâm lý với 720 phút chưa biết thắng

Thực tế đội bóng phố núi với những cầu thủ giỏi đang khoác áo tuyển quốc gia cực kỳ khó rớt hạng mùa này, khi chỉ đơn thuần nhìn vào khía cạnh chuyên môn. Tuy nhiên, nỗi khổ của HA Gia Lai là tinh thần chiến đấu của họ đang sa sút trầm trọng sau chuỗi tám trận liên tiếp không biết mùi vị của chiến thắng.

Ngay cả HLV Kiatisak cũng thừa nhận nhiệm vụ lớn nhất của ông bây giờ là vực dậy khao khát cho học trò và không thể cứ chấp nhận đá hoài mà không biết thắng. Đang có 22 điểm cùng vị trí thứ tám trên bảng xếp hạng nhưng thầy trò HLV Zico Thái cũng chỉ hơn đội cuối bảng TP.HCM 5 điểm mà thôi. Vì thế, một trận thua nữa đủ cho HA Gia Lai rơi vào hố tử thần.

Có thể đội bóng của bầu Đức thua các đối thủ lớn cỡ Hà Nội, Viettel nhưng ở sân nhà lại thua SL Nghệ An, hay CLB TP.HCM là những nỗi đau lớn của giới hâm mộ HA Gia Lai. Thế nên chiều 22-10 mất điểm trước chủ sân Hòa Xuân sẽ rất khó gượng dậy. Đó chính là vấn đề lớn của HA Gia Lai khi chuỗi trận hòa và thua đã hình thành một thói quen xấu cho họ. Nó đã và đang đến trong bối cảnh thầy trò HLV Kiatisak tiêu tan giấc mộng vô địch, tính từ sau cú gục ngã đen đủi 1-2 trước ứng cử viên Hà Nội.

Dù mang thế làm khách ở sân của SHB Đà Nẵng nhưng cơ hội cho HA Gia Lai có ít nhất 1 điểm vẫn khả quan.

Phía chủ nhà SHB Đà Nẵng vừa tỉnh giấc từ trận gần nhất thắng nhẹ Thanh Hóa 1-0 sau bảy trận chỉ hòa và thua. Dù có động cơ từ chiến thắng sau chuỗi hòa và thua nhưng lực lượng của HLV Phan Thanh Hùng không thể sánh bằng đồng nghiệp trẻ Kiatisak. Theo chúng tôi, HA Gia Lai sẽ lấy 3 điểm không chỉ vực dậy niềm tin cho cầu thủ lẫn các cổ động viên mà còn rời xa hơn cuộc đua tử thần ngày càng nguy hiểm.

Nỗi khổ của HA Gia Lai là tinh thần chiến đấu của họ đang sa sút trầm trọng sau chuỗi tám trận liên tiếp không biết đến mùi vị của chiến thắng.

Những đội cuối bảng “trông chờ” thái độ của kèo trên

B. Bình Dương tiếp đón Hà Tĩnh vào chiều 23-10 (On Football trực tiếp lúc 17 giờ) cũng ở tình thế tương tự. Thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đang có 23 điểm, chỉ hơn đội áp chót bảng Hà Tĩnh hai trận thắng nên không thể lơ là với cuộc chiến trụ hạng. Rất may cho B. Bình Dương trong cơn bĩ cực gặp đội khách sụt sùi phong độ chẳng khác gì một chiếc phao cho họ. Chủ nhà rộng cửa thắng để vượt ra khỏi nhóm cuối bảng.

Trong khi đó, chủ nhà TP.HCM tiếp khách SL Nghệ An vào ngày 23-10 (On Football trực tiếp lúc 19 giờ 15) không có nhiều thuận lợi. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vừa thua sốc Hà Nội 0-6 ngay trên sân Thống Nhất khiến tinh thần bị tác động, trong lúc đội khách bị giới hâm mộ chỉ trích nhiều sau trận thua Sài Gòn FC. Duy có điều SL Nghệ An thảnh thơi ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với 26 điểm có thể tính toán xa hơn…, thậm chí là một trận thua mà không ảnh hưởng đến mục tiêu trụ hạng.

Đối với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, sẽ là giọt nước tràn ly nếu các cầu thủ SL Nghệ An sau khi thua Sài Gòn FC giờ lại thua tiếp TP.HCM “hà hơi” cho cuộc đua trụ hạng của những đội lắm tiền nhiều của với các khoản thưởng kếch xù. •

Hà Nội mong thắng làm quà cưới cho chủ tịch CLB Thầy trò HLV Chun Jae-ho làm khách ở Hải Phòng vào chiều 23-10 với khao khát lấy 3 điểm làm quà cưới cho Chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển, kết hôn với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Đây cũng là nguyên do Hà Nội xin phép ban tổ chức dời trận đấu ở sân Lạch Tray từ 18 giờ lên 17 giờ để sau đó trở về tham dự tiệc cưới. Trận này có tính chất như chung kết khiến VPF mời tổ trọng tài người Hàn Quốc điều khiển nhằm bớt áp lực cho trọng tài nội. Về lực lượng, đội khách mạnh hơn rất nhiều so với Hải Phòng và Hà Nội rất cần chiến thắng để sớm về đích. Các trận đấu khác vòng 21 V-League, chủ nhà Bình Định tiếp khách Sài Gòn FC vào ngày 22-10 (On Sports News trực tiếp lúc 18 giờ) với mong muốn lọt vào top 3 nên chắc hẳn đá không nhún nhường và thậm chí là thắng đậm. Trong khi đó, Nam Định ở nhóm cuối đang tìm đường thoát thân sẽ biết cách qua mặt Thanh Hóa vào chiều 22-10 (On Sports+ trực tiếp lúc 18 giờ). TT

ĐĂNG HUY - ANH NHẬT