Vụ 2 người tử vong trên đèo Bảo Lộc: Công an tạm giữ ô tô và người liên quan

(PLO)-Sau một ngày truy xét, Công an Lâm Đồng đã xác định được được phương tiện và tài xế liên quan đến vụ tai nạn khiến hai thanh niên chết trên đèo Bảo Lộc.

Ngày 9-11, Trao đổi với PLO, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, công an huyện Đạ Huoai và phòng CSGT đã xác định được chiếc xe liên quan đến vụ tai nạn trên đèo Bảo Lộc khiến hai người đàn ông quê ở tỉnh Long An chết vào tối 5-11.

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe tải có liên quan là loại xe tải loại 1,4 tấn. Biển kiểm soát 51D.38.222 chở hàng tuyến TP Hồ Chí Minh - Đức Trọng.

Khuya ngày 5-11, sau khi tiếp nhận tin báo vụ tai nạn giao thông, Công an huyện Đạ Huoai đã khám nghiệm hiện trường đồng thời phối hợp với Phòng CSGT rà soát toàn bộ phương tiện lưu thông trên đèo Bảo Lộc vào thời điểm trên.

Lãnh đạo công an huyện Đạ Huoai cho hay, do thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa to nên dấu vết để lại hiện trường quá ít, khiến công tác xác minh gặp nhiều khó khăn.

Đến tối ngày 6-11, Công an huyện đã hoàn tất truy xét và tạm giữ chiếc xe tải nói trên để đấu tranh.

Bước đầu đã xác định được tài xế điều khiển xe tải là một người đàn ông 45 tuổi, quê tỉnh Bình Dương.

Trước đó, PLO đã đưa tin, tối khoảng 21 giờ 30 phút, anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi, ngụ xã Bình Hưng Hoà, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và Trần Tấn Hà (22 tuổi, ngụ xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An) điều xe máy 63B2- 65042 hướng từ TP Đà Lạt về TP Hồ Chí Minh. Khi đổ gần hết đèo Bảo Lộc thì bị tai nạn chết tại chỗ.

Hiện, công an tỉnh Lâm Đồng đang tiến hành giám định các mẫu vật liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

VÕ TÙNG