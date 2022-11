2 người đàn ông chết cạnh xe máy trên đèo Bảo Lộc

(PLO)- Hai người đàn ông nghi bị tai nạn giao thông nằm chồng lên nhau bên cạnh một chiếc xe máy trên đèo Bảo Lộc được người dân phát hiện trong đêm 4-11.

Sáng 5-11, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ 2 thanh niên nằm chết trên đèo Bảo Lộc khuya ngày 4-11.

Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút, người dân lưu thông trên QL 20 phát hiện anh Nguyễn Thắng Lợi (25 tuổi, ngụ xã Bình Hưng Hoà, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và Trần Tấn Hà (22 tuổi, ngụ xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An) nằm bất động trên đường.

Chiếc xe máy 63B2- 65042 nằm ở ven đường hư hỏng nặng.

Vị trí hai thanh niên gặp nạn tại km 98+600 (QL20) cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 2km (hướng từ Đồng Nai về TP Bảo Lộc) thuộc địa bàn xã Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai.

Theo một CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, nhiều khả năng hai thanh niên đang đổ đèo Bảo Lộc, gặp đoạn đường cong, trơn trượt do trời mưa to đã khiến chiếc xe máy mất lái, va vào một chiếc xe khác đang leo đèo.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lực lượng phân luồng, bảo vệ hiện trường. Đồng thời phối hợp với Công an huyện Đạ Huoai điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

VÕ TÙNG