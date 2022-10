Bắt giam 5 người gây thương tích trong quán bar ở TP Bảo Lộc

(PLO)-Chỉ vì lỡ làm đổ ly bia trong quán bar, 5 người đang đi du lịch dùng kiếm Nhật, dao bấm gây thương tích cho 5 người khác

Chiều 3-10, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam: Võ Ngọc Anh (36 tuổi), Trần Hữu Thạch (45 tuổi), Nguyễn Hữu Đức 27 tuổi), Dương Hồng Giang (47 tuổi), cùng quê TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Phạm Hồng Quân (27 tuổi, ngụ tại TP Hà Nội) để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý gây thương tích"

Đây là nhóm người đã gây ra vụ đánh nhau ở quán Bar No.1 ngày 28 - 9 tại phường 2, TP Bảo Lộc.

Theo điều tra của công an, ngày 28-9, có một nhóm 7 người đi từ TP.HCM lên TP Đà Lạt để du lịch. Khi đến TP Bảo Lộc thì dừng lại vào quán bar No.1 để chơi.

Trong quá trình vui chơi tại đây, có một thanh niên đi ngang qua vô tình làm vỡ ly uống bia khiến cả nhóm bức xúc, lao vào đánh nhau. Nhóm của Anh, Thạch, Đức, Quân, Giang đã dùng kiếm Nhật thủ sẵn trong xe và dao bấm hành hung khiến 5 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm người này đã lên xe tẩu thoát về hướng TP.HCM. Khi đến địa phận huyện Đạ Huoai thì bị lực lượng CSGT phối hợp với công an TP Bảo Lộc chặn xe bắt giữ.

Theo hồ sơ, 3/5 người bị khởi tố đã có tiền án tiền sự. Riêng Võ Ngọc Anh có 4 tiền án, trong đó có tội giết người.

Hiện Công an TP Bảo Lộc đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VÕ TÙNG